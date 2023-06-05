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Баскетбол

Судья, находящийся под расследованием НБА, не будет работать на матчах Денвера и Майами

Опытный арбитр пропустит всю финальную серию из-за дела, которое может оставить заметное пятно в его досье.
Сегодня, 19:35
Эрик Льюис / Getty Images
Эрик Льюис / Getty Images

Арбитр НБА Эрик Льюис не будет работать ни на одном матче Финала между Денвером и Майами, сообщает The Athletic.

Льюис не попал в список двенадцати судей, который были назначены на матчи финальной серии. Примечательно, что он находился в команде арбитров Финала НБА, начиная с 2019 года.

По информации источника, это связано с расследованием, которое ведет лига по отношению к судье. 

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Прошедший регулярный сезон стал уже 19-м в карьере Льюиса. На его счету также более 80 матчей в плей-офф. Последний раз он работал на первом матче финала Западной конференции Денвер - Лейкерс (132:126).

Напомним, что недавно НБА объявила о расследовании относительно фейкового аккаунта в Twitter, который может принадлежать Эрику Льюису - с помощью этого аккаунта арбитр защищал собственную работу от нападок в социальных сетях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майами Хит Денвер Наггетс Финал НБА

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