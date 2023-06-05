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Баскетбол

Хирро может вернуться уже в третьей игре Финала НБА против Денвера

Темп восстановления снайпера Майами очень радует Эрика Споэльстру.
Сегодня, 19:54
Тайлер Хирро / Getty Images
Тайлер Хирро / Getty Images

Защитник Майами Тайлер Хирро близок к тому, чтобы вернутся на паркет.

Главный тренер команды из Флориды Эрик Споэльстра на пресс-конференции заявил, что 23-летний снайпер успешно восстанавливается после перелома правой руки.

"Он прогрессирует. Мы действительно воодушевлены его прогрессом. Он начал работать на площадке с контактами, как только мы приехали в Денвер. Мы должны сохранять перспективу. Мы хотим быть ответственными за это", - цитирует Споэльстру ClutchPoints.

Даже без Тайлера Хирро Майами сумели забрать у Денвера выездную игру №2 со счетом 111:108. Теперь финальная серия переезжает во Флориду, где и может состояться возвращение баскетболиста.

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майами Хит Денвер Наггетс Тайлер Хирро Финал НБА

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