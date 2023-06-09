Звезде Милуоки провели операцию на колене

Игрок прошел через запланированную процедуру и теперь будет заниматься восстановлением.

Свингмен Милуоки Крис Миддлтон перенес успешную операцию на правом колене, сообщает The Athletic.

Вскоре после плей-офф 31-летний баскетболист лег на операционный стол, чтобы решить проблему, которая преследовала его в прошлом сезоне.

Ожидается, что Миддлтон полностью восстановится после небольшой артроскопической операции и вернется на паркет уже в июле.

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Согласно источникам, процедура очистки его правого колена была запланирована еще до окончания сезона.

Крис Миддлтон набирал в среднем 15.1 очка, 4.2 подбора и 4.9 передачи за 24.3 минуты на площадке в 33 играх в прошлом сезоне и увеличил эти цифры до 23.8 очка, 6.4 подбора и 6.2 передачи за 34.6 минуты в плей-офф.