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Баскетбол

Финикс ищет способы, как расстаться с Полом

У команды есть чуть менее трех недель, чтобы определиться с тем, что делать с баскетболистом.
Сегодня, 09:58
Крис Пол / Getty Images
Крис Пол / Getty Images

Недавно стало известно, что Финикс планирует отчислить Криса Пола. Однако это не единственный вариант, как 38-летний разыгрывающий может покинуть команду.

Как сообщает The Athletic, Санз и Пол ищут решения, как им прекратить сотрудничество.

По информации источника, помимо отчисления, стороны могут прибегнуть к обмену, отчислению и последующему переподписанию или же организация может растянуть его контракт (по 3,1 миллиона на пять лет).

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У Финикса есть время до 28 июня, чтобы решить вопрос с Полом. После дедлайна его 30,8-миллионный контракт станет полностью гарантированным. Сейчас же игроку гарантировано примерно 15 миллионов долларов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Крис Пол Финикс Санз

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