НБА может сменить формат Матча всех звезд на матч США против Остального мира

Все больше и больше международных баскетболистов становятся звездами НБА. Потому возникает вариант сменить формат Матча всех звезд, в котором американские игроки будут противостоять игрокам всех других национальностей.

О такой идее сообщил комиссар НБА Адам Сильвер во время пресс-конференции перед третьим матчем Финала между Майами и Денвером (94:109).

"Это не новая идея. Когда она возникла исторически, мы думали, что такой дисбаланс будет не из-за конкуренции на паркете, а из-за справедливости по отношению к игрокам", - цитирует Сильвера BasketNews.

"Доля игроков, родившихся вне США продолжает расти - сейчас таковых уже более 25%. Однако состав одной команды вы выбираете из 25% игроков, а состав другой - из 75%. Это может быть несправедливо".

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"Мы, конечно, не собираемся делать это в следующем году в Индианаполисе. Мы должны обсудить это с профсоюзом игроков. Но я думаю, что, поскольку баскетбол становится все более глобально распространенным с еще одним международным MVP в этом сезоне, мы должны рассмотреть этот вариант. Думаю, что болельщики будут в огромном восторге, да и игрокам это понравится".

Стоит отметить, что последние пять наград MVP регулярки достались международным игрокам: Яннису Адетокумбо, Николе Йокичу и Джоэлу Эмбииду. Этот факт способствовал возрождению идеи проведения Матча всех звезд США и Остального мира.