Главной сенсации Лейкерс приписывают роман с известной певицей

Баскетболист, возможно, совершил "подбор", о котором еще долго будут говорить.

Прошедший сезон стал настоящим прорывом для Остина Ривза.

Баскетболист стал важной частью Лейкерс и помог команде выйти в плей-офф, где она дошла до финала Западной конференции.

Теперь же лето для 25-летнего защитника стало еще горячее. Как сообщает ClutchPoints, игрок был замечен в компании с известной певицей Тейлор Свифт в баре в Арканзасе.

Недавно стало известно, что Свифт рассталась с вокалистом группы The 1975 Мэттью Хили.

Все это показалось забавным для брата Остина Спенсера Ривза, который подлил масла в огонь своей реакцией смайликов в Twitter на статью, сообщающую о слухах об их отношениях.

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Неясно, считает ли Спенсер эту теорию смехотворной, или это невольная ревнивая реакция старшего брата на успехи Остина в лиге и в личной жизни.