Главной сенсации Лейкерс приписывают роман с известной певицей
Прошедший сезон стал настоящим прорывом для Остина Ривза.
Баскетболист стал важной частью Лейкерс и помог команде выйти в плей-офф, где она дошла до финала Западной конференции.
Теперь же лето для 25-летнего защитника стало еще горячее. Как сообщает ClutchPoints, игрок был замечен в компании с известной певицей Тейлор Свифт в баре в Арканзасе.
Недавно стало известно, что Свифт рассталась с вокалистом группы The 1975 Мэттью Хили.
Все это показалось забавным для брата Остина Спенсера Ривза, который подлил масла в огонь своей реакцией смайликов в Twitter на статью, сообщающую о слухах об их отношениях.
😂😂😂😂😂😂 https://t.co/vEpZrBYBvA— Spencer Reaves (@SpencerReaves31) June 6, 2023
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Неясно, считает ли Спенсер эту теорию смехотворной, или это невольная ревнивая реакция старшего брата на успехи Остина в лиге и в личной жизни.