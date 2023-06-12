Хирро попытается помочь Майами победить Денвер в пятой игре Финала НБА

Хит готовы бросить в бой все, что может хоть как-то помочь продлить финальную серию.

Защитник Майами Тайлер Хирро с высокой долей вероятности появится на площадке по ходу пятого матча финальной серии против Денвера.

По информации ESPN, официальный статус игрока перед важной встречей Финала сменился на "под вопросом".

Ожидается, что главный тренер Майами Эрик Споэльстра предоставит лучшему шестому сезона-2021/22 игровое время в надежде, что он поможет команде продлить финальную серию с Наггетс.

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Хирро был вне игры с 16 апреля, когда он сломал правую руку в первом матче серии первого раунда плей-офф против Милуоки. Он до сих пор испытывает дискомфорт в руке.

В прошедшей регулярке 23-летний баскетболист был вторым в Майами по набору очков (20.1 очка), реализовав при этом 203 трехочковых.

Напомним, что матч Денвер - Майами пройдет в ночь на вторник, 13 июня. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.