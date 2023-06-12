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Баскетбол

Звезда Торонто станет свободным агентом, отклонив опцию игрока

Фред ВанВлит хочет изучить все доступные предложения на рынке.
Вчера, 22:49
Фред ВанВлит / Getty Images
Фред ВанВлит / Getty Images

Защитник Торонто Фред ВанВлит отказался от опции игрока на 22,8 миллиона долларов за следующий сезон.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски, 29-летний баскетболист принял решение отклонить опцию и выйти на рынок свободных агентов, став одним из самых желанных игроков на рынке.

В июле ВанВлит получит статус неограниченно свободного агента, что позволит ему подписать контракт с любой командой. Также сообщается, что некоторые команды могут предложить Торонто сделку по схеме сайн-энд-трейд.

Стоит отметить, что защитник не исключил тот вариант, при котором он может переподписаться с Рэпторс, в составе которых он провел все свои семь лет карьеры в НБА.

В прошедшем сезоне ВанВлит демонстрировал лучшие показатели по карьере: 19.3 очка, 4.1 подбора и 7.2 передачи.

Ранее стало известно, что Фред ВанВлит стал одной из главных целей Филадельфии - он может заменить Джеймса Хардена в команде из Города братской любви, которую недавно возглавил его бывший тренер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Торонто Рэпторс Фред ВанВлит

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