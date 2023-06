Звезда Торонто станет свободным агентом, отклонив опцию игрока

Защитник Торонто Фред ВанВлит отказался от опции игрока на 22,8 миллиона долларов за следующий сезон.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски, 29-летний баскетболист принял решение отклонить опцию и выйти на рынок свободных агентов, став одним из самых желанных игроков на рынке.

ESPN Sources: In the first major domino of free agency, Toronto Raptors All-Star guard Fred VanVleet has declined his $22.8 million player option and will become an unrestricted free agent in July. pic.twitter.com/bVrve81XgZ