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Баскетбол

"Можно расходиться по домам": Йокич отреагировал на победу в НБА

Сербский баскетболист подвел итоги финальной серии, в которой был обыгран Майами.
Сегодня, 08:38
Никола Йокич / Getty Images
Никола Йокич / Getty Images

Центровой Денвера Никола Йокич поделился впечатлениями от победы в чемпионате НБА. В финальной серии был обыгран Майами.

По словам звездного игрока, у него классные партнеры, которые помогли завоевать трофей.

"Работа сделана. Можно расходиться по домам. У Майами отличная команда. Потрясающая команда, к которой я отношусь с большим уважением.

Пятая игра получилась не самой зрелищной. У нас не пошел бросок, мы не попадали по кольцу. Но в конце мы все же разобрались, поняли, что делать, как защищаться. Хит набрали 89 очков, вот так мы и выиграли матч, благодаря этому", - приводит слова Йокича ESPN.

Отметим, что средние показатели центрового в решающей серии – 30,2 очка, 14,0 подбора и 7,2 передачи.

Ранее сообщалось, что звезда Торонто станет свободным агентом, отклонив опцию игрока.


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