Голден Стэйт Уорриорз усилятся звездным ветераном

"Воинам" придется отдать Джордана Пула и несколько драфт-пиков, чтобы заполучить Криса Пола.

Голден Стэйт Уорриорз близок к тому, чтобы усилить свою обойму звездным ветераном Крисом Полом.

Как сообщает Шемс Чарания, "воины" отправят в Вашингтон Уизардс Джордана Пула, защищеный пик первого раунда драфта 2030 года и пик второго раунда 2027 года. Детали защищенного пика первого раунда на данный момент остаются неизвестными.

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Отметим, что за Уизардс Пол так и не сыграет ни одного матча, так как был обменян в команду из Вашингтона лишь совсем недавно, как часть сделки по Брэдли Билу, который перебрался в Финикс Санз.

В минувшем сезоне 38-летний защитник провел 59 матчей, в которых в среднем набирал 13,9 очка, делал 4,3 подбора и отдавал 8,9 ассиста.