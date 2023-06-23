Звезда Милуоки стала свободным агентом, отказавшись от опции игрока

Возможно, что прошедший сезон был последним для Криса Миддлтона в составе Бакс.

Форвард Милуоки Крис Миддлтон отказался от опции игрока на следующий сезон, сообщает The Athletic.

В результате отказа от опции, которая была рассчитана на 40,4 миллиона долларов за сезон-2023/24, Миддлтон выйдет на рынок свободных агентов.

По информации источника, 31-летний баскетболист может вернуться в Милуоки, если стороны договорятся о новом контракте.

В прошлом сезоне Крис Миддлтон набирал в среднем 15,1 очка, 4,2 подбора и 4,9 передачи за игру. В постсезоне его показатели выросли до 23,8 очка, 6,4 подбора и 6,2 передачи за матч, что не помогло Бакс пройти первый раунд, в котором они уступили Майами (1-4).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами драфта НБА, который прошел в Бруклине прошлой ночью.