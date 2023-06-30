Харден активировал опцию продления контракта, но хочет покинуть Филадельфию
Защитник пытается сменить клуб.
Звездный баскетболист Филадельфии Сиксерс Джеймс Харден принял решение активировать опцию продления контракта на год, за который он заработает более 30 миллионов долларов.
Тем не менее, в нынешней команде он оставаться не намерен и теперь вместе с клубом изучает варианты возможного обмена.
Отметим, что еще несколько дней назад эксперты полагали, что Харден откажется от опции и выйдет на рынок свободных агентов, где подпишет долгосрочное соглашение с одним из клубов.
Накануне стало известно, что Чикаго подписали новый контракт с возрастным звездным игроком[[/link_local]]