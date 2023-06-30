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Баскетбол

Харден активировал опцию продления контракта, но хочет покинуть Филадельфию

Защитник пытается сменить клуб.
Сегодня, 11:05
Getty Images
Getty Images

Звездный баскетболист Филадельфии Сиксерс Джеймс Харден принял решение активировать опцию продления контракта на год, за который он заработает более 30 миллионов долларов.

Тем не менее, в нынешней команде он оставаться не намерен и теперь вместе с клубом изучает варианты возможного обмена.

Отметим, что еще несколько дней назад эксперты полагали, что Харден откажется от опции и выйдет на рынок свободных агентов, где подпишет долгосрочное соглашение с одним из клубов.

Накануне стало известно, что Чикаго подписали новый контракт с возрастным звездным игроком[[/link_local]]


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