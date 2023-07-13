Леброн Джеймс отреагировал на слухи о завершении карьеры

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс высказался о своем будущем.

По словам звездного баскетболиста, он не планирует завершать карьеру.

Читай также: Комментатор UFC: Всем был бы п**дец, если бы ЛеБрон пошел в ММА

"Меня не волнует, сколько очков я наберу, что я могу или не могу сделать на площадке. Главный вопрос: "Могу ли я играть, никого не обманывая?"

Если не смогу выкладываться на паркете на все сто процентов, тогда и закончу. К счастью для вас, ребята, этот день не сегодня", - сказал Леброн на церемонии вручения спортивных наград ESPY.

LeBron says he’s not retiring pic.twitter.com/UtezL2oBK4 — NBACentral (@TheNBACentral) July 13, 2023

Отметим, что для Джеймса это будет 21-й сезон НБА.

По итогу прошлого сезона Леброн обошел Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и поднялся на первое место в истории НБА по этому показателю.

Ранее сообщалось, что Попович продлил контракт с Сан-Антонио, став самым высокооплачиваемым тренером НБА.