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Баскетбол

Леброн Джеймс отреагировал на слухи о завершении карьеры

Звездный баскетболист назвал условие, при котором перестанет играть.
Сегодня, 10:25
Леброн Джеймс / Getty Images
Леброн Джеймс / Getty Images

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс высказался о своем будущем.

По словам звездного баскетболиста, он не планирует завершать карьеру.

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"Меня не волнует, сколько очков я наберу, что я могу или не могу сделать на площадке. Главный вопрос: "Могу ли я играть, никого не обманывая?"

Если не смогу выкладываться на паркете на все сто процентов, тогда и закончу. К счастью для вас, ребята, этот день не сегодня", - сказал Леброн на церемонии вручения спортивных наград ESPY.

Отметим, что для Джеймса это будет 21-й сезон НБА. 

По итогу прошлого сезона Леброн обошел Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и поднялся на первое место в истории НБА по этому показателю.

Ранее сообщалось, что Попович продлил контракт с Сан-Антонио, став самым высокооплачиваемым тренером НБА.


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