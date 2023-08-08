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Баскетбол

Филадельфия и Клипперс вскоре начнут переговоры по обмену Хардена

"Борода" может добиться своего - снова сменить команду.
Сегодня, 19:31
Джеймс Харден / Getty Images
Джеймс Харден / Getty Images

Ранее стало известно, что звезда Филадельфии Джеймс Харден запросил обмен из команды, которая так и не смогла побороться за чемпионство.

Главным претендентом на 33-летнего разыгрывающего называются Клипперс - туда же, по информации зарубежных СМИ, хочет попасть и сам игрок.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, в ближайшее время состоится встреча между представителями Сиксерс и Лос-Анджелеса, во время которой будет обсуждаться потенциальный обмен "Бороды" в Калифорнию.

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Напомним, что за последние два года Джеймс Харден выпрашивал обмен из Хьюстона и Бруклина - каждый раз его желание было выполнено.

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