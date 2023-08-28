Лидеры Клипперс хотят, чтобы команда выменяла Хардена у Филадельфии

Теперь осталось самое сложное - клубы все же должны прийти к согласию в переговорах по обмену баскетболиста.

Джеймс Харден не теряет надежд покинуть Филадельфию и перейти в Клипперс.

Как сообщает ClutchPoints со ссылкой на журналиста Yahoo! Sports Винса Гудвилла, бунтовщик Сиксерс недавно связался с главными звездами "парусников" Полом Джорджем и Каваем Леонардом.

По информации источника, баскетболисты пришли к выводу, что они находятся "на одной волне", желая объединить усилия в Лос-Анджелесе.

Напомним, что Филадельфия и Клипперс в августе вели переговоры по поводу обмена Джеймса Хардена, однако затем 76-ые вышли из переговоров.

После этих новостей "Борода" отказался играть за Сиксерс, попутно назвав генменеджера Дэрила Мори лжецом. Впоследствии баскетболист был оштрафован лигой на 100 тысяч долларов.

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