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Баскетбол

Лидеры Клипперс хотят, чтобы команда выменяла Хардена у Филадельфии

Теперь осталось самое сложное - клубы все же должны прийти к согласию в переговорах по обмену баскетболиста.
Сегодня, 17:36
Пол Джордж и Кавай Леонард / Getty Images
Пол Джордж и Кавай Леонард / Getty Images

Джеймс Харден не теряет надежд покинуть Филадельфию и перейти в Клипперс.

Как сообщает ClutchPoints со ссылкой на журналиста Yahoo! Sports Винса Гудвилла, бунтовщик Сиксерс недавно связался с главными звездами "парусников" Полом Джорджем и Каваем Леонардом.

По информации источника, баскетболисты пришли к выводу, что они находятся "на одной волне", желая объединить усилия в Лос-Анджелесе.

Напомним, что Филадельфия и Клипперс в августе вели переговоры по поводу обмена Джеймса Хардена, однако затем 76-ые вышли из  переговоров.

После этих новостей "Борода" отказался играть за Сиксерс, попутно назвав генменеджера Дэрила Мори лжецом. Впоследствии баскетболист был оштрафован лигой на 100 тысяч долларов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Клипперс Джеймс Харден Пол Джордж Филадельфия Сиксерс Кавай Леонард

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