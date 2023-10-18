Михайлюк пропустил матч Бостона

Украинский защитник не сыграл против Нью-Йорка.

Завершился очередной день предсезонных матчей НБА, в котором Бостон Селтикс встретились с Нью-Йорком Никсом и одержали победу 123:110.

Украинский легионер Святослав Михайлюк не принял участие в этом матче из-за решения тренера.

При этом вся основная обойма играла, а Джейлен Брайн, Джейсон Тейтум и Джру Холидей вообще отыграли по 30 минут каждый. Тейтум сумел набрать 28 баллов.

В двух матчах, в которых принимал участие Михайлюк, он набирал по 15 очков и реализовал 6 из 11 трехочковых бросков.

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