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Второй пик драфта-2023 назван ответчиком по иску о насильственной смерти девушки

Шарлотт в это межсезонье стал центром самых громких новостей.
Вчера, 22:59
Брэндон Миллер / Getty Images
Брэндон Миллер / Getty Images

Форвард Шарлотт Брэндон Миллер является ответчиком по иску о насильственной смерти Джамеи Харрис, убитой в Таскалусе (штат Алабама), 15 января, сообщает ESPN.

Мать Харрис, Декарла Херд, подала иск против Миллера и еще двух человек в Окружной суд США Западного округа Алабамы.

Двое других обвиняемых, бывший форвард мужской баскетбольной команды Алабамы Дариус Майлз и Майкл Дэвис, ранее были обвинены в убийстве и ожидают суда.

Миллеру не было предъявлено обвинение в совершении преступления, хотя следователь полиции показал, что второй пик драфта 2023 года присутствовал на месте убийства.

Ранее сообщалось, что Миллер передал пистолет, который находился в его машине, Дариусу Майлзу, который застрелил девушку. Через своих адвокатов баскетболист заявлял, что он не знал о том, что Майлз намеревался сделать с оружием.

Напомним, что ранее форвард Шарлотт Майлз Бриджес вновь был вызван в суд за нарушение постановления о защите от домашнего насилия, жестокое обращение с детьми и причинение вреда личному имуществу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шарлотт Хорнетс

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