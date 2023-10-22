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Баскетбол

ЛеБрон считает Дэвиса "одним из лучших" бигменов в истории Лейкерс

Джеймс старается смотивировать своего одноклубника перед началом нового сезона.
Вчера, 23:21
Энтони Дэвис и ЛеБрон Джеймс / Getty Images
Энтони Дэвис и ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Во время общения с прессой перед стартом нового регулярного сезона лидер Лейкерс ЛеБрон Джеймс спел дифирамбы своему одноклубнику Энтони Дэвису.

По мнению "Короля", Дэвиса можно считать одним из величайших бигменов в истории "пурпурно-золотой" франшизы.

"Энтони Дэвис великолепен. Эй Ди потрясающий. Мы здесь (в Лейкерс) уже дольше всех: у меня шестой год, у него -  пятый. Мы оба капитаны, и он такой же лидер этой команды, как и я", - цитирует ЛеБрона HoopsHype.

"Эй Ди — это все, что может желать эта франшиза, и даже больше. Он, конечно, один из величайших бигменов этой франшизы".

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Напомним, что регулярный сезон НБА стартует в ночь на среду, 25 октября, матчем между действующим чемпионом Денвером и Лейкерс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс Энтони Дэвис

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