НБА: Милуоки одолел Филадельфию, Лейкерс одержали победу над Финиксом

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на пятницу, 27 октября, состоялись два матча нового регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Дэмиан Лиллард в дебютном поединке за Милуоки набрал 39 очков и помог своей новой команде победить Филадельфию, а Лейкерс обыграли Финикс.

Результаты матчей НБА за 26 октября

Милуоки – Филадельфия 118:117 (30:23, 33:31, 25:31, 30:32)

Милуоки: Лиллард (39 + 8 подборов), Я. Адетокумбо (23 + 13 подборов + 7 потерь), Б. Лопес (13), Миддлтон (6), Бизли (5) – старт; Портис (10), Краудер (9), Коннотон (7), Боучэмп (4), Пэйн (2).

Филадельфия: Макси (31 + 8 передач), Эмбиид (24 + 7 подборов + 6 передач + 7 потерь), Харрис (20 + 7 подборов), Мелтон (10), Такер (0 + 7 подборов) – старт; Убре (27), Рид (3), Беверли (2), Спрингер (0), Грин (0).

Лейкерс – Финикс 100:95 (18:30, 30:22, 24:32, 28:11)

Лейкерс: Дэвис (30 + 12 подборов), Джеймс (21 + 8 подборов + 9 передач + 5 потерь), Расселл (14), Ривз (10), Принс (0) – старт; Винсент (7 + 6 передач), Вуд (7 + 10 подборов), Хатимура (7), Реддиш (4), Хэйс (0).

Финикс: Дюрант (39 + 11 подборов + 8 потерь), Гордон (15), Окоги (10 + 8 подборов), Аллен (6), Нуркич (4 + 9 подборов) – старт; Гудвин (14), Ватанабе (3), Юбэнкс (2), Литтл (2).

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