НБА: 50 очков Лавина не помогли Чикаго, Миннесота и Филадельфия выиграли первые матчи

Завершился очередной игровой день в Национальной баскетбольной Ассоциации, в рамках которого состоялось семь поединков.

Главным индивидуальным перформансом вечера стала игра Зака Лавина, который набрал рекордные в карьере 51 очко, но при этом его команда не смогла победить Детройт.

Вашингтон – Мемфис 113:106 (25:22, 37:24, 30:34, 21:26)

Вашингтон: Пул (27 + 5 потерь), Кузма (21 + 13 подборов), Джонс (14 + 7 передач), Авдия (10), Гэффорд (10 + 11 подборов) – старт; Кисперт (22), Галлинари (5), Райт (2 + 7 передач), Мускала (2), Кулибали (0).

Мемфис: Бэйн (26 + 5 потерь), З. Уильямс (16 + 10 подборов), Джарен Джексон (16), Смарт (9 + 6 передач), Тиллман (8 + 7 подборов) – старт; Родди (14), Роуз (7), Ларэвиа (5), Кончар (5 + 9 подборов), Лофтон (0).

Новый Орлеан – Нью-Йорк 96:87 (26:12, 29:25, 22:31, 19:19)

Новый Орлеан: Ингрэм (26 + 7 подборов + 5 потерь), Уильямсон (24), Макколлум (12 + 7 передач), Джонс (10), Валанчюнас (8) – старт; Хоукинс (9), Райан (3), Дэниэлс (2), Льюис (2), Лидделл (0), Зеллер (0), Нэнс (0).

Нью-Йорк: Барретт (18), Брансон (14), Рэндл (10 + 12 подборов + 8 потерь), Робинсон (8 + 15 подборов), Граймс (5) – старт; Куикли (10), Джеффрис (5), Дивинченцо (5), Хартенштайн (4), Харт (3 + 10 подборов), Уиндлер (3), Макбрайд (2), Симс (0).

Детройт – Чикаго 118:102 (29:26, 28:18, 27:33, 34:25)

Детройт: Каннингем (25 + 10 передач + 6 потерь), Дюрен (23 + 15 подборов), Стюарт (14 + 9 подборов), Томпсон (9 + 12 подборов), Хэйс (6) – старт; Беркс (18), Бэгли (11), Айви (7), Харрис (3), Сассер (2), Умуде (0).

Чикаго: Лавин (51), Дерозан (20), Вучевич (12), Уайт (0), Уильямс (0) – старт; Досунму (5), Крэйг (4), Картер (3), Терри (3), Карузо (2), Драммонд (2), Филлипс (0), Тэйлор (0).

Торонто – Филадельфия 107:114 (36:27, 23:29, 20:35, 28:23)

Торонто: Барнс (24 + 8 подборов), Трент (17), Шредер (15 + 10 передач), Сиакам (11 + 7 подборов), Пелтль (6 + 7 подборов) – старт; Дик (16), Флинн (7), Ачиува (6 + 7 подборов), Буше (5), Макдэниэлс (0).

Филадельфия: Макси (34 + 7 передач), Эмбиид (34 + 9 подборов + 8 передач), Харрис (15), Такер (3), Мелтон (2) – старт; Убре (18), Рид (4), Хауз (2), Беверли (2), Грин (0).

Кливленд – Индиана 113:125 (37:31, 12:29, 38:31, 26:34)

Кливленд: Э. Мобли (33 + 14 подборов), Леверт (31 + 8 передач), Струс (21 + 11 подборов + 6 передач), Окоро (11), Уэйд (6) – старт; Ньянг (7), Томпсон (4), Джонс (0), Портер (0), Меррилл (0), Бэйтс (0).

Индиана: Халибертон (21 + 8 подборов + 13 передач), Тернер (20 + 12 подборов), Матурин (13), Б. Браун (6), Топпин (4) – старт; Несмит (26 + 9 подборов), Смит (13), Хилд (10), Макконнелл (8 + 8 передач), Нембард (4).

Миннесота – Майами 106:90 (26:31, 29:22, 25:20, 26:17)

Миннесота: Эдвардс (19 + 7 передач), Конли (14), Гобер (14 + 14 подборов), Таунс (12 + 10 подборов), Александер-Уокер (5) – старт; Рид (25 + 8 подборов), Андерсон (12), Маклафлин (3), Милтон (2), Майнотт (0), Миллер (0), Браун (0).

Майами: Хирро (22), Адебайо (19), Йович (8 + 11 подборов), Хакес (7), Лаури (3 + 7 передач) – старт; Д. Робинсон (8), Кэйн (8), Смит (5), Суайдер (5), Брайант (5), Хэмптон (0), О. Робинсон (0).

Финикс – Юта 126:104 (37:27, 29:23, 40:28, 20:26)

Финикс: Дюрэнт (26 + 7 передач), Гордон (21), Аллен (17), Нуркич (10 + 7 подборов + 6 передач), Окоги (7) – старт; Гудвин (12), Юбэнкс (12), Ватанабе (7), Литтл (6), Бэйтс-Диоп (2), С. Ли (2), Азубуйке (2), Мету (2), Бол (0).

Юта: Маркканен (19), Коллинз (11 + 10 подборов), Кларксон (7 + 5 потерь), Хортон-Такер (4), Кесслер (2) – старт; Секстон (14 + 6 передач), Фонтеккьо (13), Джордж (12 + 7 подборов + 6 передач), Олиник (9), Шаманич (5), Данн (4), Юртсевен (4), Агбаджи (0).

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