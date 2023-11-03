Харден: Я не системный игрок, я и есть система

Звездный новичок Клипперс рассказал, что в Филадельфии его держали "на поводке".

Джеймс Харден получил желаемое в виде трейда из Филадельфии в Клипперс.

По словам 34-летнего защитника, в составе Сиксерс его словно держали на поводке, не давая быть собой.

"Отказался от 26 миллионов по новому контракту, чтобы сделать команду лучше. Изменил свою роль, пожертвовал всем ради достижения результата на высочайшем уровне - об этом никто не говорил", - цитирует Хардена ESPN.

"Уходя из Бруклина, я думал, что завершу карьеру в составе Сиксерс, но у фронт-офиса были другие планы. Они не желали видеть меня в команде".

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"Я думаю об игре, на площадке я творец. Мне важно, чтобы у меня был голос там, где я могу сказать: "Эй, тренер, я вижу это так. Что ты думаешь об этом?". Важно, чтобы был кто-то, кто доверяет мне, кто верит в меня, кто меня понимает. Я не системный игрок. Я и есть система, понимаете, о чем я?".

"Так что кто-то, кто может вести со мной диалог, понимать, двигаться вперед, выяснять и вносить коррективы на ходу в ходе игр — это все, что меня действительно волнует".

Напомним, что Джеймс Харден сможет дебютировать за команду из Лос-Анджелеса лишь на следующей неделе.

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