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Баскетбол

НБА: Дюрант снова проиграл Вембаньяме, Эмбиид с Филадельфией вынесли Торонто

Представляем вашему вниманию результаты и видеообзоры прошедших баскетбольных матчей.
Сегодня, 08:01
Виктор Вембаньяма и Кевин Дюрант / Getty Images
Виктор Вембаньяма и Кевин Дюрант / Getty Images

В ночь на пятницу, 3 ноября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации прошло всего четыре поединка.

В главном матче игрового дня в Аризоне вновь сошлись Финикс и Сан-Антонио. И, в отличие от предыдущей встречи, у Санз смог сыграть Девин Букер. Но даже его усилий не хватило, чтобы остановить Виктора Вембаньяму.

Юный француз за 34 минуты на паркете набрал свой второй дабл-дабл в сезоне, собрав линию из 38 очков и 10 подборов, добавив к этому 2 передачи, 2 блок-шота и один перехват.

Финикс – Сан-Антонио 121:132 (20:39, 35:36, 34:28, 32:29)

Финикс: Букер (31 + 9 подборов + 13 передач + 5 потерь), Дюрант (28), Аллен (16), Нуркич (7), Окоги (0) – старт; Юбэнкс (13), Бэйтс-Диоп (13), Гордон (7), Гудвин (3), Ватанабе (3).

Сан-Антонио: Вембаньяма (38 + 10 подборов), Коллинз (19 + 8 подборов), Васселл (17), Сохан (14 + 9 передач), К. Джонсон (7 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Осман (13), Джонс (12 + 10 передач), МакДермотт (6), Брэнэм (3), Бэсси (3).

Игровой день начинался поединком между Филадельфией и Торонто. В составе 76-х дебютировали Роберт Ковингтон и Кеньон Мартин-младший, пришедшие из Клипперс в рамках обмена Джеймса Хардена. Но они оба отыграли чуть больше минуты на каждого, не отметившись никакими полезными действиями.

Благо для фанатов Сиксерс у них все еще есть Джоэл Эмбиид, который собрал дабл-дабл из 28 очков и 13 подборов.

Филадельфия – Торонто 114:99 (30:26, 28:23, 32:28, 24:22)

Филадельфия: Эмбиид (28 + 13 подборов + 7 передач), Харрис (23 + 7 подборов), Убре (23), Мэкси (18), Мелтон (4) – старт; Коркмаз (10), Рид (6), Беверли (2), Спрингер (0), Мартин (0), Бамба (0), Ковингтон (0).

Торонто: Барнс (24 + 8 подборов + 8 передач), Ануноби (16), Шредер (13 + 10 передач), Сиакам (10 + 6 передач), Пелтль (9 + 9 подборов) – старт; Трент (8), Буше (6), Флинн (6), МакДэниэлс (5), Темпл (2), Дик (0), Янг (0).

Новый Орлеан – Детройт 125:116 (35:29, 37:20, 22:34, 31:33)

Новый Орлеан: МакКоллум (33), Валанчюнас (23 + 13 подборов), Джонс (21 + 4 блок-шота), Райан (20), Хоукинс (6) – старт; Дэниэлс (10 + 7 подборов + 6 передач), Льюис (6), Нэнс (4), Сиброн (2).

Детройт: Каннингем (22 + 11 передач + 6 потерь), Томпсон (16 + 7 подборов), Дюрен (12), Стюарт (11 + 8 подборов), Хэйс (10 + 9 передач) – старт; Сассер (19), Айви (12 + 7 подборов), Харрис (8), Бэгли (6 + 9 подборов), Умуде (0).

Юта – Орландо 113:115 (34:30, 24:36, 28:24, 27:25)

Юта: Маркканен (22 + 7 подборов), Кларксон (21 + 6 передач + 6 потерь), Коллинз (20 + 10 подборов), Хортон-Такер (15 + 8 передач), Кесслер (4 + 10 подборов + 5 блок-шотов) – старт; Секстон (10), Юртсевен (7), Джордж (6), Олиник (4), Данн (2), Агбаджи (2), Фонтеккьо (0).

Орландо: Банкеро (30 + 9 подборов + 6 потерь), Ф. Вагнер (21), Картер (14 + 10 подборов), Саггс (6), Г. Харрис (0) – старт; Энтони (18 + 7 подборов + 7 передач), М. Вагнер (10), Блэк (9), Инглс (4), Айзек (3).

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