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Баскетбол

Экс-игрок Лейкерс и Майами перебрался в Европу

Еще один уже бывший представитель НБА отправился покорять европейский баскетбол.
Сегодня, 13:01
Кендрик Нанн / https://www.paobc.gr/
Кендрик Нанн / https://www.paobc.gr/

Бывший игрок Майами, Лейкерс и Вашингтона Кендрик Нанн подписал контракт с греческим Панатинаикосом, сообщает официальный сайт афинского коллектива.

Соглашение между 28-летним защитником и греческим клубом рассчитано до конца сезона-2023/24.

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"Я действительно очень рад новой странице, которая открывается в моей карьере. Я приезжаю в замечательный клуб, в чудесную страну Грецию и прекрасный город Афины. Панатинаикос — команда с победным менталитетом, и мне не терпится сыграть за нее", - заявил Нанн.

"Я хочу побеждать на самом высоком уровне. Это мой менталитет, и он идеально сочетается с менталитетом Панатинаикоса. Я не хочу ничего обещать. Я буду выкладываться по полной на каждой тренировке и в каждой игре".

Стоит отметить, что в составе Панатинаикоса выступает брат Янниса Адетокумбо, Костас, а также победитель Ервобаскета-2022 в составе сборной Испании Хуанчо Эрнангомес.

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