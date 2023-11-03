Экс-игрок Лейкерс и Майами перебрался в Европу
Бывший игрок Майами, Лейкерс и Вашингтона Кендрик Нанн подписал контракт с греческим Панатинаикосом, сообщает официальный сайт афинского коллектива.
Соглашение между 28-летним защитником и греческим клубом рассчитано до конца сезона-2023/24.
It’s official! ✍️@nunnbetter_ is Green! ☘️— Panathinaikos BC (@paobcgr) October 31, 2023
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"Я действительно очень рад новой странице, которая открывается в моей карьере. Я приезжаю в замечательный клуб, в чудесную страну Грецию и прекрасный город Афины. Панатинаикос — команда с победным менталитетом, и мне не терпится сыграть за нее", - заявил Нанн.
"Я хочу побеждать на самом высоком уровне. Это мой менталитет, и он идеально сочетается с менталитетом Панатинаикоса. Я не хочу ничего обещать. Я буду выкладываться по полной на каждой тренировке и в каждой игре".
Стоит отметить, что в составе Панатинаикоса выступает брат Янниса Адетокумбо, Костас, а также победитель Ервобаскета-2022 в составе сборной Испании Хуанчо Эрнангомес.
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