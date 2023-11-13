iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Тренер Денвера договорился о продлении контракта с чемпионской организацией

Майкл Мэлоун станет одним из самых высокооплачиваемых наставников лиги.
Сегодня, 21:34
Майкл Мэлоун / Getty Images
Майкл Мэлоун / Getty Images

Главный тренер Денвера Майкл Мэлоун договорился с организацией о продлении контракта, сообщает The Athletic.

По информации источника, новая сделка сделает Мэлоуна одним из самых высокооплачиваемых тренеров лиги.

Майкл Мэлоун возглавил Наггетс летом 2015 года. По итогам прошлого сезона 52-летний специалист привел команду к первому в истории франшизы чемпионскому титулу НБА.

После первой части нынешней кампании Денвер занимает первое место На Западе при балансе побед 8-2.

Читай также: Тренер Клипперс: Харден слишком вежливый, ему нужно быть собой

Напомним, что самым высокооплачиваемым тренером лиги на данный момент является Монти Уильямс, который прошлым летом возглавил Детройт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денвер Наггетс

Статьи по теме

Звезда Денвера пропустит остаток месяца из-за травмы Звезда Денвера пропустит остаток месяца из-за травмы
Внутрисезонный турнир НБА: Милуоки одержал победу над Нью-Йорком, Денвер одолел Даллас Внутрисезонный турнир НБА: Милуоки одержал победу над Нью-Йорком, Денвер одолел Даллас
"Нужно потолстеть": Йокич дал совет Холмгрену после первой очной дуэли "Нужно потолстеть": Йокич дал совет Холмгрену после первой очной дуэли
НБА: Сакраменто без Леня победил в овертайме Лейкерс, Денвер одолел Оклахому НБА: Сакраменто без Леня победил в овертайме Лейкерс, Денвер одолел Оклахому
Помочь журналистам

Видео

Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Черноморец - Рух 2:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Формула 121:59
Гран-при Лас-Вегаса: расписание и результаты
Европа21:59
Ушедшая в бокс порнозвезда в смелом образе потроллила Челси после матча с Манчестер Сити
Формула 121:59
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
НБА21:34
Тренер Денвера договорился о продлении контракта с чемпионской организацией
Европа21:24
Зинченко назвал лучшую команду в мире
НБА21:03
Тренер Клипперс: Харден слишком вежливый, ему нужно быть собой
Бокс21:02
Джордж Форман назвал самого стойкого боксера
Формула 120:43
Ферстаппен сел за руль Феррари на тестах в Муджелло
Киберспорт20:38
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: Monte поднялись на рекордное место и стали первой команды Украины, обойдя NaVi
Другие20:06
Украинский рыбак совершил побег из сборной после чемпионат мира, чтобы избежать мобилизации
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK