Тренер Денвера договорился о продлении контракта с чемпионской организацией

Главный тренер Денвера Майкл Мэлоун договорился с организацией о продлении контракта, сообщает The Athletic.

По информации источника, новая сделка сделает Мэлоуна одним из самых высокооплачиваемых тренеров лиги.

Майкл Мэлоун возглавил Наггетс летом 2015 года. По итогам прошлого сезона 52-летний специалист привел команду к первому в истории франшизы чемпионскому титулу НБА.

После первой части нынешней кампании Денвер занимает первое место На Западе при балансе побед 8-2.

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Напомним, что самым высокооплачиваемым тренером лиги на данный момент является Монти Уильямс, который прошлым летом возглавил Детройт.

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