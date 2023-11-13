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Баскетбол

Тренер Клипперс: Харден слишком вежливый, ему нужно быть собой

По мнению Тайрона Лю, новичок калифорнийской франшизы все еще не вписался в игру новой команды.
Сегодня, 21:03
Джеймс Харден / Getty Images
Джеймс Харден / Getty Images

Минувшей ночью прошел матч регулярного сезона НБА, в котором Клипперс снова проиграли, на этот раз Мемфису со счетом 101:105.

Лос-Анджелес продлил свою серию поражений до пяти игр. В эту серию вошли четыре матча с момента обмена Джеймса Хардена, выступления которого не впечатляют.

По мнению тренера "парусников" Тайрона Лю, Хардену нужно перестать быть вежливым и стараться делать слишком много.

"Он слишком вежлив. Я думаю, он делает слишком много, чтобы попытаться вписаться в команду. Так что это на мне. Буквально вчера у нас был разговор с командой. Он просто должен быть Джеймсом Харденом", - цитирует Лю ESPN.

"Он лидировал в лиге по результативным передачам последние два или три года, а во время розыгрышей и пик-н-роллов он великолепен. Мы должны позволить ему быть самим собой".

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На данный момент Клипперс занимают одиннадцатое место Западной конференции, имея баланс побед 3-6.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Клипперс Джеймс Харден

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