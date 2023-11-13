НБА: Филадельфия одолела Индиану, Голден Стэйт проиграл Миннесоте
В ночь на понедельник, 13 ноября, состоялись 11 матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
Результаты матчей НБА за 12 ноября
Нью-Йорк – Шарлотт 129:107 (32:25, 32:29, 35:25, 30:28)
Нью-Йорк: Барретт (24), Рэндл (23), Брансон (20), Робинсон (10 + 9 подборов), Граймс (6) – старт; Куикли (17 + 9 передач), Дивинченцо (9), Хартенштайн (6), Харт (6), Симс (3), Макбрайд (3), Джеффрис (2), Арчидиаконо (0).
Шарлотт: Болл (32 + 7 подборов + 6 передач), Миллер (11), Уильямс (10), Хэйворд (6), Вашингтон (4) – старт; Ричардс (16), Тор (6), Маледон (6), Блэк (5), Смит (4), Смит (3), Бэйли (2), Макгауэнс (2).
Бруклин – Вашингтон 102:94 (30:15, 19:26, 29:31, 24:22)
Бруклин: Бриджес (27 + 13 подборов), К. Джонсон (14), Динуидди (12), Клэкстон (10 + 13 подборов + 4 блок-шота), Финни-Смит (6) – старт; О'Нил (10), Смит (8 + 6 передач), Шарп (8 + 12 подборов), Уокер (5), Уотфорд (2).
Вашингтон: Кузма (15), Авдия (14 + 9 подборов), Пул (12), Гэффорд (5), Джонс (0) – старт; Кулибали (20 + 7 подборов), Галлинари (12), Кисперт (8), Шэмет (8).
Клипперс – Мемфис 101:105 (20:33, 25:19, 23:27, 33:26)
Клипперс: Джордж (26 + 7 подборов + 7 передач + 7 потерь), Ленард (14), Уэстбрук (12 + 9 подборов), Харден (11), Зубац (6) – старт; Пауэлл (20), Мэнн (7), Такер (3), Диабате (2).
Мемфис: Бэйн (27 + 6 передач), Смарт (17 + 7 передач + 5 потерь), Бийомбо (13 + 12 подборов), Джарен Джексон (12), Гильярд (6) – старт; Кеннард (13), Альдама (9), Родди (8), Кончар (0), З. Уильямс (0).
Филадельфия – Индиана 137:126 (38:27, 31:33, 31:39, 37:27)
Филадельфия: Макси (50 + 7 подборов), Эмбиид (37 + 13 подборов + 7 передач), Харрис (18 + 9 подборов), Мелтон (10 + 6 передач), Батюм (9 + 7 подборов) – старт; Хауз (4), Рид (4), Беверли (3), Ковингтон (2), Коркмаз (0).
Индиана: Халибертон (25 + 17 передач), Тернер (22), Топпин (14), Матурин (9), Б. Браун (9) – старт; Хилд (16), Смит (11), Несмит (8), Макконнелл (8), Нембард (4).
Сан-Антонио – Майами 113:118 (29:15, 24:35, 31:32, 29:36)
Сан-Антонио: К. Джонсон (20 + 12 подборов + 6 передач), Вембаньяма (18 + 11 подборов + 7 передач + 7 потерь), Коллинз (18), Сохан (16), Васселл (14 + 7 подборов) – старт; Брэнэм (13 + 7 передач), Макдермотт (8), Осман (3), Бэсси (3).
Майами: Д. Робинсон (26), Адебайо (24 + 11 подборов + 6 передач), Батлер (19), Ричардсон (12), Хайсмит (0) – старт; Смит (12), Лав (12), Хакес (11), Брайант (2).
Чикаго – Детройт 119:108 (22:31, 33:19, 29:31, 35:27)
Чикаго: Дерозан (29 + 4 блок-шота), Вучевич (21 + 12 подборов), Лавин (19), Уайт (16 + 7 передач), Крэйг (3 + 10 подборов) – старт; Досунму (13), Драммонд (11 + 13 подборов), Уильямс (4), Картер (3).
Детройт: Стюарт (17 + 11 подборов), Бэгли (14), Каннингем (10), Томпсон (9 + 16 подборов), Хэйс (7) – старт; Нокс (18), Беркс (16), Айви (6), Уайзмен (6), Сассер (5 + 6 передач).
Новый Орлеан – Даллас 124:136 (27:34, 27:33, 31:42, 39:27)
Новый Орлеан: Ингрэм (20), Уильямсон (18 + 6 потерь), Дэниэлс (17 + 9 подборов), Валанчюнас (15 + 10 подборов), Хоукинс (10) – старт; Райан (14), Робинсон-Эрл (11), Маршалл (8), Льюис (5), Сиброн (3), Зеллер (3), Нэнс (0).
Даллас: Ирвинг (35 + 7 передач), Дончич (30 + 9 передач), Лайвли (10), Д. Джонс (7), Г. Уильямс (0) – старт; Хардуэй (15 + 9 подборов), Грин (13), Харди (7), Пауэлл (7 + 10 подборов), Экзам (6), Проспер (4), Холмс (2), М-ф Моррис (0), Сет Карри (0).
Хьюстон – Денвер 107:104 (23:30, 23:20, 28:26, 33:28)
Хьюстон: Ванвлит (26), Шенгюн (23 + 8 подборов), Брукс (10), Грин (9 + 8 подборов), Смит (8 + 7 подборов) – старт; Грин (15), Исон (8), А. Холидэй (5), Тэйт (3), Лэндейл (0).
Денвер: Йокич (36 + 21 подбор + 11 передач), Портер (25 + 10 подборов), Гордон (16 + 8 подборов), Джексон (14), Колдуэлл-Поуп (5) – старт; Гиллеспи (6), Ннаджи (2), Стротер (0), К. Браун (0), Уотсон (0).
Финикс – Оклахома-Сити 99:111 (29:29, 30:25, 27:26, 13:31)
Финикс: Дюрант (28 + 9 подборов), Бил (15 + 8 подборов + 5 потерь), Окоги (8), Аллен (7), Нуркич (3 + 8 подборов) – старт; Юбэнкс (15), Гудвин (11), Бэйтс-Диоп (6 + 8 подборов), Ватанабе (6), Мету (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (35 + 7 подборов), Джейлен Уильямс (31), Холмгрен (18), Гидди (10 + 10 передач), Дорт (9) – старт; Джо (3), Джейлин Уильямс (3), Уиггинс (2), Бертанс (0), Уоллес (0), Дженг (0).
Голден Стэйт – Миннесота 110:116 (31:29, 20:25, 22:35, 37:27)
Голден Стэйт: Карри (38 + 5 потерь), Томпсон (16), Др. Грин (9 + 9 подборов + 7 передач), Уиггинс (6), Луни (2) – старт; Шарич (11 + 10 подборов), Куминга (10), Подземски (8), Пэйтон II (4), Пол (2), Муди (2), Джексон-Дэвис (2).
Миннесота: Эдвардс (33 + 7 передач), Таунс (21 + 14 подборов), Макдэниэлс (13), Гобер (10 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Конли (8 + 9 передач) – старт; Рид (10), Александер-Уокер (10), Андерсон (8), Браун (2), Милтон (1).
Лейкерс – Портленд 116:110 (31:28, 25:29, 35:23, 25:30)
Лейкерс: Дэвис (30 + 13 подборов + 6 передач), Хатимура (19), Реддиш (18 + 7 подборов), Расселл (11 + 11 передач), Принс (11) – старт; Ривз (18), Вуд (7), Хэйс (2), Кристи (0).
Портленд: Грант (23), Шарп (19 + 7 потерь), Мэйс (15 + 12 передач), Тайбулл (14), Эйтон (12 + 7 подборов) – старт; Рит (11), Уокер (8), Буей (6), Камара (2), Мюррэй (0).
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