Президент ФБУ просит Премьер-министра Украины вернуть болельщиков на арены

Михаил Бродский хочет таким образом спасти украинский спорт, который, по его мнению, находится на грани выживания.

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский занялся вопросом о возвращении болельщиков на трибуны.

Как сообщает официальный сайт ФБУ, с соответствующей просьбой он обратился к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

Бродский привел в пример концертные залы и кинотеатры, которые работают, несмотря на угрозу ракетного обстрела со стороны российских оккупантов.

Он считает, что прибыль с проданных билетов поможет украинскому спорту, так как тот находится на грани выживания из-за потери спонсорских контрактов и урезания финансирования.

Отмечается, что ФБУ неоднократно обращалась к Министерству молодежи и спорта по данному вопросу, но ни одного основательного и конструктивного ответа не получила.

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Украинской Суперлиги сезона-2023/24.

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