В Акроне откроют музей ЛеБрона

Музей под названием "Домашняя площадка ЛеБрона Джеймса" посвящен игроку и его многочисленным достижениям. Он будет открыт в его родном городе Акроне (штат Огайо) 25 ноября, сообщает официальный сайт НБА.

Мультимедийный музей будет включать в себя воссоздание квартиры, в которой жили он и его мать Глория, а также предметы из его детства, школьной игровой карьеры и чемпионских титулов с Кливлендом, Майами и Лейкерс.

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Музей станет частью бывшего развлекательного комплекса House Three Thirty, учреждения, основанного фондом Джеймса для обслуживания сообщества, в котором он вырос. Вход в музей будет стоить символические 23 доллара.

"Моей мечтой всегда было поставить Акрон на карту, поэтому иметь место в моем родном городе, где я могу поделиться своим путешествием с моими поклонниками со всего мира, очень много значит для меня", — сказал Джеймс.

Среди выставленных на обозрение предметов будет полностью белый костюм, который Джеймс носил во время драфта НБА 2003 года, его джерси с матча McDonald’s All-American, а также оригинальный щит и кольцо из школы, где Джеймс еще подростком впервые привлек внимание любителей баскетбола.

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