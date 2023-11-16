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Баскетбол

Чемпион мира присоединится к Клипперс после выкупа контракта с Индианой

Даниэль Тайс должен будет помочь Лос-Анджелесу, который на длительный срок остался без запасного центрового.
Сегодня, 17:59
Даниэль Тайс / Getty Images
Даниэль Тайс / Getty Images

Центровой Индианы Даниэль Тайс договорился с командой о выкупе контракта, сообщает ESPN.

По информации источника, это позволит ему подписать соглашение с Клипперс после того, как он покинет рынок отказов. Ожидается, что Тайс подпишет ветеранский минимум на 2,1 миллиона долларов.

Лос-Анджелес заинтересован в 31-летнем немце, так как команда на два месяца потеряла центрового Мэйсона Пламли. Тайс займет последнее свободное место в ростере "парусников". 

Клипперс не могут победить на протяжении шести матчей подряд, что привело к худшему старту сезона франшизы за последние 13 лет. На данный момент ЛАК идут двенадцатыми на Западе, имея баланс побед 3-7.

Ранее стало известно, что НБА дисквалифицировала Дрэймонда Грина за попытку задушить Руди Гобера на старте матча Голден Стэйт - Миннесота.

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