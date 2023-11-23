НБА: Лейкерс в безумной концовке проиграли Далласу, Бостон выиграл у Милуоки, Майами разгромил Кливленд
В ночь на четверг, 23 ноября, состоялись 14 матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
Результаты матчей НБА за 22 ноября
Шарлотт – Вашингтон 117:114 (21:24, 28:32, 29:35, 39:23)
Шарлотт: Болл (34 + 8 подборов + 13 передач), Бриджес (33 + 10 подборов), Миллер (15), Уильямс (11 + 15 подборов), Хэйворд (4 + 9 подборов + 6 передач) – старт; Макгауэнс (13), Тор (5), Смит (2), Смит (0).
Вашингтон: Кузма (28 + 9 подборов + 10 передач), Пул (24), Гэффорд (15 + 16 подборов), Джонс (13 + 7 передач), Авдия (13) – старт; Кулибали (7), Шэмет (7), Кисперт (6), Галлинари (1), Дэвис (0).
Орландо – Денвер 124:119 (28:28, 28:34, 26:26, 42:31)
Орландо: Ф. Вагнер (27), Банкеро (23), Саггс (10), Битадзе (6 + 12 подборов), Блэк (0) – старт; Энтони (20), Инглс (12 + 7 передач), М. Вагнер (12), Айзек (9), Г. Харрис (5).
Денвер: Йокич (30 + 13 подборов + 12 передач), Портер (25), Гордон (15 + 10 подборов), Джексон (14 + 9 передач), Колдуэлл-Поуп (10) – старт; К. Браун (13 + 7 подборов), Стротер (7), Ннаджи (3), Уотсон (2), Пикетт (0).
Индиана – Торонто 131:132 (35:27, 30:41, 36:32, 30:32)
Индиана: Халибертон (33 + 16 передач), Хилд (31), Тернер (17 + 8 подборов), Топпин (16), Б. Браун (14) – старт; Смит (8), Макконнелл (7), Матурин (5), Нвора (0).
Торонто: Сиакам (36 + 10 подборов), Шредер (26), Барнс (20 + 12 подборов), Ануноби (13), Пелтль (6 + 6 передач) – старт; Флинн (14), Трент (8), Буше (6), Портер (3).
Кливленд – Майами 96:129 (26:37, 29:32, 24:32, 17:28)
Кливленд: Портер (16), Гарлэнд (14), Э. Мобли (13 + 10 подборов), Струс (6), Аллен (4) – старт; Леверт (12), Ньянг (11), Меррилл (9), Томпсон (4), Бэйтс (3), А. Мобли (2), Джонс (2).
Майами: Лаури (28), Батлер (10 + 9 передач), Хайсмит (10), Брайант (10 + 7 подборов), Д. Робинсон (7) – старт; Хакес (22 + 8 подборов + 6 потерь), Ричардсон (14), Калеб Мартин (14), О. Робинсон (14 + 9 подборов), Смит (0).
Бостон – Милуоки 119:116 (29:17, 38:36, 27:26, 25:37)
Бостон: Браун (26 + 8 передач), Тейтум (23 + 11 подборов), Порзингис (21), Уайт (13 + 6 потерь), Холидэй (5 + 8 подборов) – старт; Хорфорд (11 + 8 подборов + 6 передач), Притчард (10), Хаузер (10).
Милуоки: Б. Лопес (28 + 7 подборов), Лиллард (27), Я. Адетокумбо (21 + 13 подборов), Миддлтон (12 + 7 передач), Бизли (6) – старт; Джексон (7), Боучэмп (5), Портис (4 + 7 подборов), Пэйн (3), Коннотон (3).
Атланта – Бруклин 147:145 OT (45:33, 32:34, 23:28, 31:36, 16:14)
Атланта: Янг (43 + 9 передач), Хантер (25 + 11 подборов), Мюррэй (20 + 8 передач), Капела (14 + 15 подборов), Джонсон (7 + 5 потерь) – старт; Богданович (14), Оконгву (12 + 10 подборов), Бей (12), Гриффин (0).
Бруклин: Бриджес (45 + 10 подборов), Динуидди (26 + 12 передач), К. Джонсон (23), Клэкстон (22 + 11 подборов), Финни-Смит (8 + 8 подборов) – старт; Уокер (8), Уотфорд (7 + 7 подборов), Шарп (6 + 7 подборов), О'Нил (0).
Сан-Антонио – Клипперс 102:109 (14:26, 34:28, 22:28, 32:27)
Сан-Антонио: Вембаньяма (22 + 15 подборов), Сохан (19 + 7 передач), Коллинз (16 + 9 подборов), К. Джонсон (15 + 6 передач), Брэнэм (0) – старт; Васселл (18), Осман (5), Джонс (4), Макдермотт (3), Барлоу (0), Бэсси (0).
Клипперс: Ленард (26), Джордж (24 + 8 подборов), Харден (16 + 9 передач), Зубац (12 + 8 подборов), Мэнн (6) – старт; Тайс (8 + 11 подборов), Уэстбрук (8 + 7 передач), Пауэлл (5), Коффи (4), Такер (0).
Оклахома-Сити – Чикаго 116:102 (26:14, 24:25, 34:38, 32:25)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (40 + 12 передач), Холмгрен (18 + 13 подборов + 4 блок-шота), Гидди (10), Уоллес (5), Дорт (2) – старт; Джо (20), К. Уильямс (13), Уиггинс (6), Мицич (2), Джейлин Уильямс (0), Уотерс (0).
Чикаго: Дерозан (25 + 6 передач), Уайт (23), Вучевич (16 + 12 подборов), Карузо (12), Уильямс (10 + 7 подборов) – старт; Досунму (11), Картер (3), Драммонд (2), Крэйг (0).
Новый Орлеан – Сакраменто 117:112 (32:30, 32:20, 29:29, 24:33)
Новый Орлеан: Уильямсон (25 + 6 передач), Ингрэм (23), Валанчюнас (15 + 11 подборов), Дэниэлс (8 + 7 подборов), Джонс (7) – старт; Хоукинс (13), Маршалл (12), Альварадо (10), Нэнс (4), Зеллер (0).
Сакраменто: Фокс (26), Сабонис (23 + 9 подборов + 6 передач), Барнс (22), Хертер (8 + 7 подборов), Дуарте (6) – старт; Лайлс (12 + 8 подборов), Монк (10), Везенков (3), Митчелл (2), Макги (0), Эдвардс (0).
Миннесота – Филадельфия 112:99 (37:20, 20:29, 34:30, 21:20)
Миннесота: Эдвардс (31 + 6 передач), Таунс (23 + 11 подборов), Гобер (13 + 11 подборов), Александер-Уокер (7), Конли (5 + 8 передач) – старт; Рид (13), Милтон (12), Андерсон (7), Гарза (1), Майнотт (0), Миллер (0), Браун (0), Мур (0).
Филадельфия: Макси (16 + 8 передач), Мелтон (16), М-с Моррис (16), Харрис (15), Батюм (6) – старт; Рид (10 + 9 подборов + 4 блок-шота), Ковингтон (5), Бамба (4), Хауз (3), Мартин (3), Коркмаз (3), Беверли (2), Спрингер (0).
Хьюстон – Мемфис 111:91 (21:28, 24:18, 29:22, 37:23)
Хьюстон: Грин (34), Смит (18 + 9 подборов), Ванвлит (16 + 7 подборов), Брукс (13), Шенгюн (11 + 7 подборов) – старт; А. Холидэй (7), Исон (6), Тэйт (2 + 9 подборов), Уильямс (2), Лэндейл (2), Грин (0), Буллок (0).
Мемфис: Бэйн (23 + 7 подборов), Джарен Джексон (23 + 7 подборов), Альдама (8), Гильярд (5), Бийомбо (5) – старт; З. Уильямс (13), Роуз (7), Родди (4), Лофтон (3), В. Уильямс (0), Джексон (0), Кончар (0 + 11 подборов).
Портленд – Юта 121:105 (32:21, 33:25, 24:27, 32:32)
Портленд: Грант (30), Брогдон (20 + 8 передач), Шарп (14), Камара (12 + 7 подборов), Рит (8) – старт; Уокер (19 + 10 подборов), Тайбулл (13), Хендерсон (3 + 7 передач), Мюррэй (2), Рупер (0), Мэйс (0).
Юта: Маркканен (24 + 8 подборов), Джордж (16 + 7 передач), Кларксон (13 + 7 потерь), Олиник (13 + 9 подборов), Коллинз (12 + 11 подборов) – старт; Агбаджи (9), Фонтеккьо (8), Хортон-Такер (5), Юртсевен (3), Секстон (1), Данн (1).
Лейкерс – Даллас 101:104 (25:29, 21:33, 25:29, 30:13)
Лейкерс: Джеймс (26 + 9 подборов + 7 передач), Расселл (15), Принс (14), Дэвис (10 + 14 подборов), Кристи (7) – старт; Ривз (17 + 6 передач), Хатимура (9), Хэйс (2), Вуд (1).
Даллас: Дончич (30 + 11 подборов + 8 передач), Ирвинг (28), Г. Уильямс (6), Д. Джонс (6), Лайвли (2 + 11 подборов) – старт; Грин (15), Хардуэй (7), Экзам (4), Холмс (4 + 10 подборов), Харди (2), Пауэлл (0).
Финикс – Голден Стэйт 123:115 (26:31, 37:16, 28:28, 32:40)
Финикс: Дюрэнт (32 + 8 подборов + 6 потерь), Букер (25 + 8 подборов + 10 передач), Гордон (13), Аллен (9), Нуркич (9) – старт; Окоги (12), Литтл (10), Юбэнкс (6), Мету (4), Бэйтс-Диоп (3), Гудвин (0).
Голден Стэйт: Томпсон (23), Карри (16 + 6 передач), Уиггинс (11), Пол (6 + 6 передач), Луни (6) – старт; Шарич (17), Подземски (10), Муди (8 + 9 подборов), Куминга (7), Джексон-Дэвис (6), Джозеф (3), Сантос (2).
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