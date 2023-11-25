Внутрисезонный турнир НБА: Голден Стэйт обыграл Сан-Антонио, Бостон сенсационно проиграл Орландо

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на субботу, 25 ноября, в НБА продолжился внутрисезонный турнир, в рамках которого были сыграны 15 матчей.

Результаты матчей НБА за 24 ноября

Восточная конференция

Группа А

Индиана – Детройт 136:113 (33:26, 28:37, 36:33, 39:17)

Индиана: Халибертон (26 + 10 передач), Тернер (23 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Хилд (18), Топпин (15), Б. Браун (10) – старт; Матурин (15), Нембард (13), Джексон (8), Смит (8), Шеппард (0).

Детройт: Каннингем (31), Айви (25), Стюарт (10), Томпсон (8), Бэгли (6) – старт; Дюрен (13 + 13 подборов), Ливерс (8), Беркс (6), Хэйс (6), Сассер (0), Умуде (0).

Группа В

Нью-Йорк – Майами 100:98 (25:28, 26:22, 20:37, 29:11)

Нью-Йорк: Брансон (24), Барретт (18 + 7 подборов), Рэндл (13 + 8 подборов + 7 передач + 6 потерь), Робинсон (5 + 7 подборов), Граймс (3) – старт; Куикли (20), Харт (10 + 8 подборов), Дивинченцо (5), Хартенштайн (2).

Майами: Батлер (23), Адебайо (21 + 12 подборов), Ричардсон (15), Лаури (10 + 8 подборов), Хайсмит (5) – старт; Хакес (15), Лав (7), Калеб Мартин (2), Суайдер (0).

Милуоки – Вашингтон 131:128 (34:35, 26:26, 32:28, 39:39)

Милуоки: Б. Лопес (39), Лиллард (31 + 7 подборов + 10 передач), Я. Адетокумбо (31 + 9 подборов), Бизли (9 + 11 подборов), Миддлтон (7) – старт; Пэйн (4), Боучэмп (3), Грин (3), Портис (2), Коннотон (2), Джексон (0).

Вашингтон: Пул (26 + 7 передач), Джонс (22 + 7 подборов + 7 передач), Кузма (22), Гэффорд (8 + 9 подборов), Авдия (2) – старт; Кисперт (20), Шэмет (15), Галлинари (7), Дэвис (6).

Группа С

Орландо – Бостон 113:96 (19:30, 29:26, 29:18, 36:22)

Орландо: Банкеро (23 + 7 подборов), Ф. Вагнер (17 + 8 подборов + 6 передач), Саггс (10), Битадзе (6), Блэк (0) – старт; М. Вагнер (27), Энтони (16 + 6 передач), Инглс (5), Айзек (5 + 7 подборов), Г. Харрис (4), Хьюстан (0).

Бостон: Тейтум (26), Браун (18), Уайт (16), Порзингис (9), Хорфорд (3) – старт; Корнет (12), Хаузер (10), Притчард (2), Бэнтон (0), Стивенс (0), Бриссетт (0).

Торонто – Чикаго 121:108 (36:22, 26:26, 31:29, 28:31)

Торонто: Ануноби (26), Сиакам (18 + 8 передач), Шредер (17), Пелтль (15 + 10 подборов), Барнс (13 + 10 подборов + 6 передач) – старт; Трент (16), Ачиува (8 + 7 подборов), Буше (4), Дик (2), Флинн (2).

Чикаго: Лавин (36 + 5 потерь), Дерозан (19), Уайт (14), Вучевич (9 + 8 подборов), Карузо (7) – старт; Уильямс (12), Крэйг (5), Досунму (2), Драммонд (2), Филлипс (2), Картер (0).

Западная конференция

Группа А

Мемфис – Финикс 89:110 (27:29, 22:33, 24:19, 16:29)

Мемфис: Альдама (21), Джарен Джексон (13 + 7 подборов), Гильярд (6), Бэйн (6 + 10 передач), Бийомбо (6) – старт; Роуз (17), Родди (14), В. Уильямс (3), Лофтон (2), Кончар (1), Науэлл (0), Джексон (0), З. Уильямс (0), Харрисон (0).

Финикс: Букер (40 + 5 потерь), Гордон (20), Аллен (14), Бэйтс-Диоп (6), Нуркич (6 + 10 подборов + 6 передач) – старт; Гудвин (14), Окоги (5 + 7 подборов), Мету (3), Литтл (2).

Группа В

Хьюстон – Денвер 105:86 (29:19, 31:24, 24:26, 21:17)

Хьюстон: Грин (25), Шенгюн (21 + 15 подборов + 8 передач + 5 потерь), Ванвлит (17 + 11 передач), Смит (16 + 15 подборов), Брукс (8) – старт; А. Холидэй (7), Исон (7), Тэйт (4), Грин (0).

Денвер: Йокич (38 + 19 подборов + 8 передач), Колдуэлл-Поуп (20), Портер (14 + 7 подборов), Джексон (2 + 6 потерь), Гордон (2 + 7 подборов) – старт; К. Браун (7), Дж. Холидэй (3), Стротер (0), Ннаджи (0), Гиллеспи (0), Уотсон (0).

Клипперс – Новый Орлеан 106:116 (23:36, 32:20, 28:29, 23:31)

Клипперс: Джордж (34 + 8 подборов), Ленард (20 + 7 подборов), Зубац (11), Харден (8 + 10 передач), Мэнн (7) – старт; Пауэлл (20), Тайс (3), Уэстбрук (3), Такер (0).

Новый Орлеан: Уильямсон (32 + 7 подборов + 5 потерь), Ингрэм (30), Джонс (16), Валанчюнас (12 + 7 подборов), Дэниэлс (5 + 8 подборов) – старт; Хоукинс (8), Маршалл (5 + 7 подборов), Нэнс (4), Альварадо (4).

Группа С

Миннесота – Сакраменто 111:124 (31:38, 33:32, 15:22, 32:32)

Миннесота: Эдвардс (35 + 7 подборов), Таунс (27 + 11 подборов), Гобер (12 + 11 подборов), Конли (6 + 9 передач), Александер-Уокер (6) – старт; Браун (10 + 7 подборов), Рид (9), Андерсон (4), Милтон (2).

Сакраменто: Фокс (36 + 7 подборов + 12 передач), Барнс (18), Сабонис (15 + 11 подборов), Хертер (10), Дуарте (0) – старт; Монк (17), Эдвардс (10), Лайлс (9 + 7 подборов), Митчелл (5), Макги (4).

Голден Стэйт – Сан-Антонио 118:112 (32:35, 27:20, 27:26, 32:31)

Голден Стэйт: Карри (35 + 6 передач + 6 потерь), Томпсон (15 + 6 передач), Уиггинс (10), Муди (9), Луни (6 + 8 подборов) – старт; Шарич (20 + 8 подборов), Куминга (12), Пол (5 + 10 передач), Пэйтон II (4), Джексон-Дэвис (2), Подземски (0).

Сан-Антонио: Вембаньяма (22 + 9 подборов), К. Джонсон (22 + 14 подборов), Сохан (7), Брэнэм (6), Коллинз (6 + 6 передач) – старт; Васселл (24), Осман (11), Макдермотт (7), Джонс (7), Бэсси (0).

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