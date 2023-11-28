НБА: Филадельфия унизила Лейкерс, Вашингтон разгромил Детройт

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на вторник, 28 ноября, состоялись пять матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 27 ноября

Индиана – Портленд 110:114 (34:30, 26:35, 23:18, 27:31)

Индиана: Халибертон (33 + 9 передач), Б. Браун (11), Тернер (11 + 8 подборов), Топпин (9), Хилд (9) – старт; Матурин (11), Смит (9), Нембард (8), Несмит (7), Джексон (2), Шеппард (0), Макконнелл (0).

Портленд: Грант (34 + 7 подборов), Брогдон (24 + 7 передач), Эйтон (22 + 13 подборов), Шарп (11 + 6 передач), Камара (5) – старт; Хендерсон (13), Рит (4), Уокер (1), Тайбулл (0).

Филадельфия – Лейкерс 138:94 (32:19, 36:34, 30:27, 40:14)

Филадельфия: Макси (31 + 8 передач), Эмбиид (30 + 11 подборов + 11 передач), Батюм (10 + 7 подборов), Мелтон (9), Харрис (8) – старт; М-с Моррис (16), Беверли (12), Рид (9), Бамба (7), Коркмаз (5), Мартин (1), Ковингтон (0 + 7 подборов).

Лейкерс: Джеймс (18), Дэвис (17 + 11 подборов), Расселл (12 + 7 передач), Принс (11), Кристи (6) – старт; Ривз (12), Хэйс (7), Вуд (6 + 7 подборов), Ходж (3), Фадж (2), Худ-Шифино (0), Льюис (0).

Детройт – Вашингтон 107:126 (27:31, 27:26, 29:37, 24:32)

Детройт: Каннингем (26 + 7 передач), Томпсон (16), Айви (15 + 7 подборов + 7 передач), Дюрен (12 + 14 подборов + 5 блок-шотов + 6 потерь), Стюарт (7 + 8 подборов) – старт; Ливерс (8), Беркс (8), Уайзмен (8), Сассер (7), Хэйс (0), Умуде (0).

Вашингтон: Кузма (32 + 12 подборов + 8 передач), Авдия (16), Джонс (12), Пул (10), Гэффорд (10 + 9 подборов + 4 блок-шота) – старт; Галлинари (16), Шэмет (12), Кисперт (8), Кулибали (5), Оморуйи (3), Дэвис (2), Батлер (0), Гилл (0).

Юта – Новый Орлеан 114:112 (32:24, 25:31, 31:33, 26:24)

Юта: Джордж (19), Кларксон (16 + 10 передач), Фонтеккьо (14), Коллинз (12), Юртсевен (7 + 10 подборов) – старт; Кесслер (14 + 8 подборов), Агбаджи (12), Секстон (11), Хортон-Такер (5 + 7 передач), Олиник (4).

Новый Орлеан: Уильямсон (26 + 7 передач), Ингрэм (25), Валанчюнас (14 + 13 подборов), Джонс (10), Дэниэлс (2) – старт; Маршалл (14 + 9 подборов), Хоукинс (13), Альварадо (4), Нэнс (3), Зеллер (1).

Клипперс – Денвер 104:113 (28:25, 28:33, 32:19, 16:36)

Клипперс: Ленард (31 + 8 подборов), Зубац (23 + 15 подборов), Харден (11), Джордж (6 + 8 подборов), Мэнн (5) – старт; Уэстбрук (14 + 11 подборов), Пауэлл (10), Тайс (4), Миллер (0), Такер (0).

Денвер: Джексон (35 + 14 передач), Джордан (21 + 13 подборов), Колдуэлл-Поуп (12), Дж. Холидэй (12), Портер (8 + 10 подборов) – старт; Стротер (9), Ннаджи (8 + 7 подборов + 4 блок-шота), Уотсон (8), Хафф (0), К. Браун (0).

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