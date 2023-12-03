НБА: Голден Стэйт уступил Клипперс, Сакраменто одержал победу над Денвером
В ночь на воскресенье, 3 декабря, состоялись 12 матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
Результаты матчей НБА за 2 декабря
Клипперс – Голден Стэйт 113:112 (22:33, 26:34, 37:25, 28:20)
Клипперс: Джордж (25 + 6 передач), Харден (21 + 9 передач), Ленард (20 + 8 подборов + 7 передач), Зубац (12 + 7 подборов), Мэнн (3) – старт; Тайс (12), Пауэлл (12), Уэстбрук (8), Браун (0).
Голден Стэйт: Карри (22 + 11 передач), Др. Грин (21 + 9 подборов), Муди (21), Томпсон (17), Шарич (6) – старт; Подземски (12), Луни (7 + 8 подборов), Куминга (6), Джозеф (0).
Шарлотт – Миннесота 117:123 (23:30, 36:32, 28:26, 30:35)
Шарлотт: Розир (23 + 7 передач), Бриджес (22), Хэйворд (17), Миллер (14), Уильямс (11) – старт; Вашингтон (18 + 7 подборов), Смит (6), Ричардс (4), Макгауэнс (2).
Миннесота: Таунс (28 + 7 подборов), Гобер (26 + 12 подборов), Конли (14 + 10 передач), Браун (9), Александер-Уокер (6) – старт; Рид (23), Андерсон (11), Милтон (6).
Бруклин – Орландо 129:101 (43:22, 30:29, 25:34, 31:16)
Бруклин: Бриджес (42), Динуидди (22), Томас (20 + 7 подборов), К. Джонсон (14 + 7 подборов), Клэкстон (6 + 7 подборов) – старт; Смит (10 + 11 подборов + 6 передач), Уотфорд (7), Шарп (5), О'Нил (3 + 7 передач).
Орландо: Ф. Вагнер (20 + 7 подборов), Банкеро (19 + 10 подборов + 8 передач), Саггс (7), Битадзе (3), Блэк (2) – старт; Энтони (20), М. Вагнер (18), Инглс (5), Г. Харрис (4), Хьюстан (3), Скофилд (0), Окики (0).
Детройт – Кливленд 101:110 (30:25, 18:29, 34:31, 19:25)
Детройт: Каннингем (23 + 8 подборов + 11 передач), Дюрен (17 + 12 подборов), Хэйс (13), Стюарт (11 + 7 подборов), Айви (7) – старт; Богданович (22), Сассер (4), Томпсон (4 + 7 подборов), Ливерс (0), Бэгли (0).
Кливленд: Гарлэнд (22), Струс (22), Митчелл (20), Аллен (19 + 11 подборов), Э. Мобли (6 + 11 подборов) – старт; Ньянг (12), Окоро (9), Портер (0), Меррилл (0), Томпсон (0).
Чикаго – Новый Орлеан 124:118 (32:29, 21:32, 36:21, 35:36)
Чикаго: Уайт (31 + 9 подборов + 6 передач), Дерозан (24 + 10 передач), Уильямс (14), Карузо (8), Вучевич (6 + 7 подборов) – старт; Досунму (15), Крэйг (15), Драммонд (7 + 8 подборов), Картер (2), Филлипс (2).
Новый Орлеан: Уильямсон (27 + 5 потерь), Ингрэм (23 + 6 передач), Джонс (17 + 7 подборов), Валанчюнас (15 + 10 подборов), Дэниэлс (7) – старт; Хоукинс (10), Альварадо (8), Маршалл (7), Зеллер (4), Робинсон-Эрл (0).
Майами – Индиана 129:144 (31:25, 34:40, 33:41, 31:38)
Майами: Батлер (33), Д. Робинсон (17), О. Робинсон (16), Лаури (4 + 8 подборов), Хайсмит (0) – старт; Калеб Мартин (18), Ричардсон (16), Лав (14), Хакес (11), Кэйн (0).
Индиана: Б. Браун (30), Топпин (22 + 4 блок-шота), Тернер (17 + 10 подборов), Хилд (7), Нембард (4 + 11 передач) – старт; Несмит (20), Макконнелл (20 + 11 передач), Матурин (16), Джексон (8), Шеппард (0).
Милуоки – Атланта 132:121 (42:37, 25:26, 32:35, 33:23)
Милуоки: Я. Адетокумбо (32 + 11 подборов + 10 передач + 5 потерь), Лиллард (25 + 9 передач), Бизли (16), Миддлтон (12), Б. Лопес (11 + 4 блок-шота) – старт; Пэйн (18), Портис (15 + 11 подборов), Боучэмп (3), Грин (0).
Атланта: Янг (32 + 12 передач), Мюррэй (30), Бей (17 + 9 подборов), Хантер (12), Капела (10 + 17 подборов) – старт; Богданович (14), Оконгву (5), Мэттьюз (1), Мэтьюз (0).
Даллас – Оклахома-Сити 120:126 (27:33, 29:39, 28:35, 36:19)
Даллас: Дончич (36 + 15 подборов + 18 передач + 7 потерь), Д. Джонс (24), Лайвли (20 + 16 подборов + 7 блок-шотов), Сет Карри (12), Г. Уильямс (5) – старт; Лоусон (12), Харди (6), Пауэлл (2), Проспер (2), Холмс (1), Деннис (0).
Оклахома-Сити: Джейлен Уильямс (23), Гилджес-Александер (17 + 9 передач + 5 перехватов), Холмгрен (11 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Гидди (10), Дорт (10) – старт; Бертанс (15), Уоллес (15), Джейлин Уильямс (14), Джо (6 + 7 подборов), К. Уильямс (5), Уиггинс (0).
Финикс – Мемфис 116:109 (27:27, 23:24, 34:21, 32:37)
Финикс: Букер (34 + 10 подборов + 7 передач), Дюрэнт (27), Нуркич (14 + 9 подборов), Аллен (9), Окоги (3 + 7 подборов) – старт; Бэйтс-Диоп (8), Гудвин (7), Юбэнкс (6), Литтл (4), Ватанабе (4).
Мемфис: Джарен Джексон (37 + 9 подборов), Бэйн (27), Науэлл (8), Родди (8), Бийомбо (2) – старт; В. Уильямс (12), Альдама (7 + 7 подборов), Кончар (6), Тиллман (2).
Юта – Портленд 118:113 OT (21:24, 35:20, 28:30, 22:32, 12:7)
Юта: Джордж (21 + 6 передач), Коллинз (17 + 9 подборов), Юртсевен (9 + 15 подборов), Фонтеккьо (7), Агбаджи (6) – старт; Секстон (25), Хортон-Такер (14), Кесслер (12 + 8 подборов), Хендрикс (5), Шаманич (2).
Портленд: Брогдон (25 + 6 передач), Шарп (25), Эйтон (10 + 11 подборов), Грант (9), Камара (8) – старт; Хендерсон (17), Рит (9), Тайбулл (6), Уокер (4).
Сакраменто – Денвер 123:117 (25:30, 39:20, 24:28, 35:39)
Сакраменто: Фокс (26 + 16 передач), Сабонис (17 + 15 подборов + 7 передач), Хертер (16), Барнс (11), Мюррэй (8) – старт; Монк (26), Макги (8), Лайлс (7), Везенков (4), Эллис (0).
Денвер: Йокич (36 + 13 подборов + 14 передач), Джексон (20 + 8 передач), Гордон (17 + 7 подборов), Портер (13 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (9) – старт; К. Браун (11), Джордан (4), Уотсон (4), Стротер (3), Дж. Холидэй (0).
Лейкерс – Хьюстон 107:97 (25:30, 35:14, 26:28, 21:25)
Лейкерс: Дэвис (27 + 14 подборов + 5 блок-шотов), Джеймс (16 + 7 передач + 5 потерь), Реддиш (11), Принс (11), Расселл (9 + 7 передач + 5 перехватов) – старт; Ривз (18), Кристи (12 + 7 подборов), Хэйс (2), Вуд (1), Вандербилт (0), Худ-Шифино (0), Льюис (0).
Хьюстон: Ванвлит (22 + 7 передач), Шенгюн (21 + 13 подборов), Грин (10 + 7 подборов + 6 потерь), Смит (10 + 9 подборов), Брукс (10) – старт; А. Холидэй (11), Исон (6 + 7 подборов), Уитмор (5), Тэйт (2), Сэмюэльс (0), Грин (0), Лэндейл (0), Хинтон (0).
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