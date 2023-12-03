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Баскетбол

Тренера Хьюстона удалили с площадки после нескольких слов в адрес ЛеБрона

Име Удока забыл, что у него уже был технический фол.
Сегодня, 09:37
Име Удока / Getty Images
Име Удока / Getty Images

В ночь на воскресенье, 3 декабря, состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором Лейкерс обыграли Хьюстон со счетом 107:97.

Необычная ситуация произошла по ходу встречи, когда звезда "озерников" ЛеБрон Джеймс вступил в перепалку с тренером Рокетс Име Удокой.

После обмена любезностями, которые услышал судья, стоявший между ними, оба участника "беседы" получили по техническому фолу.

Для Удоки это был уже второй технический в матче, а потому он был удален с площадки, сообщает Sports Illustrated.

Ранее ЛеБрон Джеймс заявил, что пропустит матч Лейкерс, чтобы увидеть дебютную игру сына за университет, если данная игра совпадет с матчем ЛАЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс Хьюстон Рокетс Име Удока

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