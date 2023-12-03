Тренера Хьюстона удалили с площадки после нескольких слов в адрес ЛеБрона
В ночь на воскресенье, 3 декабря, состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором Лейкерс обыграли Хьюстон со счетом 107:97.
Необычная ситуация произошла по ходу встречи, когда звезда "озерников" ЛеБрон Джеймс вступил в перепалку с тренером Рокетс Име Удокой.
После обмена любезностями, которые услышал судья, стоявший между ними, оба участника "беседы" получили по техническому фолу.
Для Удоки это был уже второй технический в матче, а потому он был удален с площадки, сообщает Sports Illustrated.
Ime Udoka got ejected after having some words with Bron 👀 pic.twitter.com/GzNak5ZLzn— Bleacher Report (@BleacherReport) December 3, 2023
Ранее ЛеБрон Джеймс заявил, что пропустит матч Лейкерс, чтобы увидеть дебютную игру сына за университет, если данная игра совпадет с матчем ЛАЛ.
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