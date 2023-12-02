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Баскетбол

ЛеБрон пропустит матч Лейкерс ради дебютной игры сына в университете

"Король" может позволить себе и такое.
Вчера, 22:38
Бронни и ЛеБрон Джеймсы / Getty Images
Бронни и ЛеБрон Джеймсы / Getty Images

Суперзвезда Лейкерс ЛеБрон Джеймс готов пропустить матч регулярного сезона НБА ради дебютной игры своего сына Бронни в университете.

Как сообщает The Athletic, 38-летний форвард сообщил одноклубникам о своем решении - он не появится на игре "озерников", если она совпадет по графику с игрой сына в составе Университета Южной Калифорнии.

"Я уже сказал своим товарищам по команде, что если они сыграют в тот же день, что и мы, я встречусь с ними в следующей игре", — сказал Джеймс.

"Я сказал все в самолете: "Семья превыше всего, чемпионы. Я люблю вас всех. Но я определенно должен увидеть первую игру Бронни, когда он будет готов к этому".

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У Университета Южной Калифорнии на декабрь запланировано шесть игр и три из них пройдут в тот же день, что и матчи Лейкерс.

Первое совпадение - это домашний поединок Лос-Анджелеса против Хьюстона (3 декабря), затем домашняя игра против Шарлотт (28 декабря) и выезд в Миннесоту (30 декабря).

Напомним, что недавно врачи позволили Бронни Джеймсу вернуться в баскетбол после пережитой остановки сердца летом этого года.

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