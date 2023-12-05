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Баскетбол

Кубок, трофей MVP, медали и хрустальные мячи: НБА показала награды внутрисезонного турнира

Победители и лучшие игроки получат ценные призы.
Сегодня, 12:55
НБА показала награды внутрисезонного турнира / Getty Images
НБА показала награды внутрисезонного турнира / Getty Images

НБА представила награды внутрисезонного турнира, которые будут вручены по итогам соревнований - Кубок НБА, трофей MVP, медаль и хрустальный мяч для представителей символической пятерки.

Кубок НБА высотой 23 дюйма (58,42 см) из стерлингового серебра и 24-каратного золота достанется чемпиону первого внутрисезонного турнира. Он символизирует первый год проведения турнира и отдает дань уважения обеим конференциям и пути к титулу, сообщает НБА.

Источник: nba.com

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Черно-золотой цвет трофея MVP внутрисезонного турнира отражает Кубок НБА, а его двухконечная стойка и высота представляют Восточную и Западную конференции, а также 15 команд, входящих в каждую из них.

Источник: nba.com

Каждый игрок команды-победительницы получит медаль внутрисезонного турнира с силуэтом Кубка НБА на реверсе и четырьмя выпуклыми баскетбольными мячами, которые будут символизировать четыре команды, дошедшие до полуфинала.

Источник: nba.com

Каждый из пяти игроков, попавших в символическую пятерку, в качестве награды получит баскетбольный мяч из черного хрусталя с золотыми швами и узором в виде сетки плей-офф.

Источник: nba.com

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей внутрисезонного турнира НБА.

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