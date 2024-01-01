НБА: Бостон с Михайлюком обыграл Сан-Антонио, Лейкерс проиграли Новому Орлеану

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на понедельник, 1 января, состоялись шесть матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 31 декабря

Вашингтон – Атланта 126:130 (30:28, 28:42, 29:30, 39:30)

Вашингтон: Кузма (38 + 8 подборов), Авдия (17 + 12 подборов), Джонс (14 + 8 передач), Пул (13 + 6 передач), Гэффорд (10 + 9 подборов + 4 блок-шота) – старт; Кисперт (15), Мускала (10), Шэмет (4), Райт (3), Кулибали (2).

Атланта: Янг (40 + 13 передач + 5 потерь), Мюррэй (32), Джонсон (24 + 13 подборов), Капела (11 + 17 подборов), Бей (11 + 11 подборов) – старт; Богданович (12), Фернанду (0), Мэтьюз (0), Миллс (0).

Сан-Антонио – Бостон 101:134 (22:30, 31:35, 23:40, 25:29)

Сан-Антонио: Васселл (22), Вембаньяма (21 + 7 подборов), Брэнэм (11), Сохан (9), Шэмпени (0) – старт; Грэм (9), Барлоу (8), Джонс (8), Мамукелашвили (7 + 7 подборов), Осман (5), Уэсли (1 + 6 передач), Макдермотт (0), Сиссоко (0).

Бостон: Тейтум (25), Браун (24), Уайт (17), Порзингис (14 + 9 подборов), Хорфорд (7 + 7 подборов) – старт; Корнет (12), Хаузер (11), Притчард (9 + 7 передач), Кета (5), Бэнтон (4), Бриссетт (4), Стивенс (2), Михайлюк (0).

Оклахома-Сити – Бруклин 124:108 (33:36, 26:20, 30:23, 35:29)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (24 + 6 передач), Гидди (20), Холмгрен (18 + 10 подборов), Дорт (18), Джейлен Уильямс (17) – старт; Уоллес (10), Джо (7), Джейлин Уильямс (3), Уотерс (3), Мицич (2), К. Уильямс (2), Уиггинс (0).

Бруклин: Бриджес (22 + 7 подборов + 7 передач), Клэкстон (15 + 16 подборов), Динуидди (13), К. Джонсон (13), Финни-Смит (8) – старт; Томас (20), Смит (7), О'Нил (5), Шарп (3), Уотфорд (2).

Новый Орлеан – Лейкерс 129:109 (42:33, 32:24, 30:32, 25:20)

Новый Орлеан: Ингрэм (26 + 8 передач), Уильямсон (26 + 6 передач), Макколлум (22 + 9 передач), Джонс (13), Валанчюнас (13 + 8 подборов) – старт; Нэнс (11 + 10 подборов), Альварадо (8), Маршалл (6), Дэниэлс (3), Хоукинс (1).

Лейкерс: Джеймс (34 + 8 передач), Дэвис (20 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Принс (15), Вандербилт (4), Хатимура (4) – старт; Ривз (20 + 9 передач), Кристи (7 + 7 подборов), Вуд (3), Худ-Шифино (2), Хэйс (0).

Мемфис – Сакраменто 92:123 (29:34, 29:36, 21:31, 13:22)

Мемфис: Джарен Джексон (18), Морэнт (17), Бэйн (17 + 7 подборов + 6 передач), Смарт (12), Бийомбо (0) – старт; Кеннард (17), Альдама (5), Роуз (2), Родди (2), Тиллман (2), В. Уильямс (0), Кончар (0), З. Уильямс (0).

Сакраменто: Фокс (24), Сабонис (13 + 21 подбор + 12 передач), Барнс (11), Мюррэй (10), Дуарте (7) – старт; Монк (27), Лайлс (12), Хертер (9), Митчелл (8), Везенков (2), Лень (0 + 8 подборов), Макги (0), Эллис (0), Эдвардс (0), Тоскано-Андерсон (0).

Финикс – Орландо 112:107 (37:24, 30:34, 22:29, 23:20)

Финикс: Дюрэнт (31), Бил (25), Букер (21), Нуркич (19 + 13 подборов), Аллен (10) – старт; Мету (6), Окоги (0), Азубуйке (0), Гордон (0).

Орландо: Банкеро (28 + 9 подборов + 7 передач), Ф. Вагнер (27 + 7 подборов + 6 передач), Битадзе (6 + 7 подборов), Саггс (4), Блэк (2) – старт; Картер (17), Энтони (13), Г. Харрис (5), М. Вагнер (5), Хьюстан (0), Окики (0).

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