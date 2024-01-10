НБА: Мемфис без Моранта победил Даллас, Лень помог Сакраменто нанести очередное поражение Детройту

В ночь на среду, 10 января, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации прошло пять матчей.

Миннесота на выезде одолела Орландо, а Детройт снова проиграл, в этот раз Сакраменто с Алексеем Ленем, который набрал шесть очков и три подбора за десять минут.

Никс продлили свою победную серию до пяти матчей, Даллас с Лукой Дончичем и Кайри Ирвингом не смог обыграть Мемфис, который потерял Джа Моранта до конца сезона, а Лейкерс в упорной борьбе победил Торонто.

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Орландо – Миннесота 92:113 (16:33, 21:34, 29:23, 26:23)

Орландо: Саггс (20), Банкеро (18), Хьюстан (8 + 7 подборов), Окики (3 + 10 подборов), Битадзе (2) – старт; М. Вагнер (21 + 8 подборов), Куин (11), Фульц (4), Блэк (3), Энтони (2).

Миннесота: Таунс (28), Гобер (21 + 12 подборов), Макдэниэлс (15 + 9 подборов), Конли (11 + 10 передач), Эдвардс (6 + 5 потерь) – старт; Рид (13 + 10 подборов), Андерсон (11), Маклафлин (4), Милтон (4), Александер-Уокер (0), Браун (0).

Детройт – Сакраменто 110:131 (47:29, 18:39, 30:30, 15:33)

Детройт: Богданович (26), Айви (22 + 6 передач), Дюрен (16 + 10 подборов), Хэйс (4 + 7 передач + 6 потерь), Ливерс (3) – старт; Беркс (16), Харрис (9), Нокс (8), Уайзмен (4), Сассер (2), Томпсон (0).

Сакраменто: Сабонис (37 + 10 подборов + 13 передач + 5 потерь), Мюррэй (32), Фокс (26 + 5 потерь), Хертер (4), Барнс (0) – старт; Монк (20 + 9 передач), Лень (6), Лайлс (6 + 8 подборов), Митчелл (0), Эллис (0), Эдвардс (0), Тоскано-Андерсон (0).

Нью-Йорк – Портленд 112:84 (38:22, 25:19, 34:20, 15:23)

Нью-Йорк: Ануноби (23), Рэндл (20 + 7 подборов + 8 передач), Дивинченцо (13), Брансон (12 + 7 передач), Хартенштайн (5 + 14 подборов) – старт; Граймс (17), Макбрайд (16), Харт (2 + 7 подборов), Флинн (2), Ачиува (2 + 9 подборов), Симс (0), Арчидиаконо (0).

Портленд: Грант (21), Саймонс (12), Хендерсон (8), Рит (7), Камара (5) – старт; Мюррэй (9), Шарп (9), Баджи (4 + 7 подборов), Рупер (4), Минайя (3), Брогдон (2), Тайбулл (0).

Даллас – Мемфис 103:120 (22:29, 31:39, 30:35, 20:17)

Даллас: Ирвинг (33 + 8 подборов), Дончич (31 + 6 передач), Д. Джонс (11), Пауэлл (4), Грин (0) – старт; Харди (10), Хардуэй (9), Лоусон (3), Сет Карри (2), Уильямс (0), Г. Уильямс (0), М-ф Моррис (0), Холмс (0).

Мемфис: Бэйн (32 + 9 подборов), Смарт (23), Кеннард (14), В. Уильямс (6 + 6 передач), Бийомбо (2) – старт; З. Уильямс (14), Тиллман (14 + 11 подборов), Родди (11), Кончар (4 + 7 подборов), Ларэвиа (0), Джексон (0).

Лейкерс – Торонто 132:131 (28:24, 23:29, 37:36, 44:42)

Лейкерс: Дэвис (41 + 11 подборов + 6 передач), Джеймс (22 + 12 передач), Реддиш (13), Ривз (11 + 7 передач), Принс (11) – старт; Вуд (14), Расселл (11), Кристи (6), Вандербилт (3).

Торонто: Барнс (26 + 6 передач), Барретт (23 + 10 подборов), Сиакам (22), Куикли (21), Янг (10) – старт; Трент (17), Шредер (10 + 6 передач), Буше (2 + 8 подборов), Портер (0).

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