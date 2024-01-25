НБА: Портленд шокировал Хьюстон, победы Милуоки и Голден Стэйт
В ночь на четверг, 25 января, состоялись восемь матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
Результаты матчей НБА за 24 января
Вашингтон – Миннесота 107:118 (24:30, 35:27, 19:33, 29:28)
Вашингтон: Авдия (24 + 6 передач), Кузма (17 + 14 подборов + 8 передач + 5 потерь), Гэффорд (10), Пул (7), Джонс (5 + 6 передач) – старт; Бэгли (17 + 15 подборов), Шэмет (9), Кисперт (7), Кулибали (4), Райт (4), Болдуин (3), Джемисон (0), Гилл (0).
Миннесота: Эдвардс (38), Таунс (27), Гобер (19 + 16 подборов + 4 блок-шота), Макдэниэлс (13), Александер-Уокер (6) – старт; Маклафлин (5), Рид (5), Андерсон (3), Милтон (2), Гарза (0), Мур (0).
Детройт – Шарлотт 113:106 (28:31, 24:21, 37:40, 24:14)
Детройт: Богданович (34), Дюрен (14 + 8 подборов), Стюарт (11 + 8 подборов), Айви (9), Хэйс (6 + 7 подборов + 8 передач) – старт; Беркс (15), Моррис (7), Томпсон (7), Мускала (5), Сассер (5), Нокс (0).
Шарлотт: Миллер (23 + 7 подборов), Ричардс (21 + 10 подборов), Бриджес (20 + 10 подборов), Болл (17 + 7 передач), Коди Мартин (5) – старт; Вашингтон (12), Блэк (3), Смит (3), Смит (2), Менса (0), Ниликина (0).
Сан-Антонио – Оклахома-Сити 114:140 (28:35, 24:28, 24:37, 38:40)
Сан-Антонио: Вембаньяма (24 + 12 подборов + 4 блок-шота), Васселл (21 + 7 передач), Уэсли (12 + 6 передач), Шэмпени (3), Сохан (2) – старт; Брэнэм (11), Коллинз (10), Осман (9), Макдермотт (8), К. Джонсон (7), Мамукелашвили (4), Грэм (3).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (32 + 10 передач), Холмгрен (17 + 9 подборов), Джейлен Уильямс (13 + 7 передач), Гидди (12 + 8 подборов), Дорт (2) – старт; Уиггинс (22), Уоллес (13), Джо (9), К. Уильямс (7), Джейлин Уильямс (6), Бертанс (3), Покушевски (2), Мицич (2), Джонсон (0).
Майами – Мемфис 96:105 (22:21, 20:28, 26:33, 28:23)
Майами: Хирро (18), Адебайо (15 + 15 подборов + 6 передач + 6 блок-шотов), Батлер (15), Ричардсон (9), Хайсмит (8) – старт; Калеб Мартин (15), Розир (9), Д. Робинсон (7), Лав (0), Брайант (0).
Мемфис: В. Уильямс (25), Джарен Джексон (15 + 5 потерь), Кончар (11 + 10 подборов), Родди (10), Гильярд (6 + 7 передач) – старт; Джексон (17), Пиппен (15 + 6 передач), Тиллман (6), З. Уильямс (0).
Милуоки – Кливленд 126:116 (32:28, 29:23, 32:28, 33:37)
Милуоки: Я. Адетокумбо (35 + 18 подборов + 10 передач), Лиллард (28), Миддлтон (24), Бизли (9), Б. Лопес (8 + 9 подборов) – старт; Портис (8), Коннотон (6), Пэйн (5), Краудер (3), Джексон (0), Р. Лопес (0), Т. Адетокумбо (0), Грин (0).
Кливленд: Митчелл (23 + 7 подборов + 8 передач + 6 потерь), Аллен (21 + 12 подборов), Струс (14), Окоро (10), Уэйд (6) – старт; Ньянг (14), Меррилл (12), Леверт (9), Джонс (5), Портер (2), Нэнс (0).
Хьюстон – Портленд 131:137 OT (31:30, 32:27, 33:41, 28:26, 7:13)
Хьюстон: Шенгюн (30 + 10 подборов + 8 передач), Грин (29), Ванвлит (18 + 7 передач), Брукс (14), Грин (4) – старт; А. Холидэй (12), Уитмор (12), Томпсон (6), Лэндейл (6), Марьянович (0).
Портленд: Саймонс (33), Грант (21 + 9 передач), Брогдон (19 + 6 передач), Эйтон (18 + 17 подборов), Уокер (9 + 7 подборов) – старт; Тайбулл (13), Хендерсон (11), Рит (9), Камара (4).
Даллас – Финикс 109:132 (34:25, 24:32, 20:43, 31:32)
Даллас: Дончич (34 + 8 подборов + 9 передач + 5 потерь), Грин (8), Лайвли (8), Г. Уильямс (8), Д. Джонс (6) – старт; Хардуэй (17), Харди (11), Экзам (6), Холмс (4), Лоусон (3), Уильямс (2), Клебер (2), Проспер (0).
Финикс: Букер (46 + 7 подборов), Бил (20 + 7 подборов + 7 передач), Аллен (15), Дюрэнт (12 + 10 подборов + 7 передач), Нуркич (8) – старт; Бэйтс-Диоп (11), Гудвин (6), Окоги (6), Юбэнкс (2), Литтл (2), Мету (2 + 7 подборов), Ватанабе (2).
Голден Стэйт – Атланта 134:112 (38:31, 31:37, 32:24, 33:20)
Голден Стэйт: Карри (25 + 8 передач), Томпсон (24), Уиггинс (12), Шарич (10), Луни (2 + 7 подборов) – старт; Куминга (25 + 9 подборов), Др. Грин (12), Подземски (10), Джозеф (8), Джексон-Дэвис (4), Киньонес (2), Сантос (0), Робинсон (0).
Атланта: Мюррэй (23 + 7 подборов + 7 передач), Джонсон (21 + 9 подборов + 6 передач), Бей (18), Богданович (17), Капела (11 + 11 подборов) – старт; Миллс (13), Оконгву (6 + 7 подборов), Мэтьюз (3), Ланди (0), Форрест (0), Гриффин (0).
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