Грина не включили в расширенный список участников Олимпиады-2024 из-за его репутации

Даже его тренер в Голден Стэйт, возглавляющий американскую команду, пока что не смог протолкнуть его в заявку.

Исполнительный директор сборной США Грант Хилл не стал включать Дрэймонда Грина в расширенный список игроков, которые претендуют на поезду на Олимпиаду 2024 года в Париже.

По информации ESPN, такое решение было принято в связи с недавними скандалами, в которые попал форвард Голден Стэйт.

"Его вклад был значительным, и своими выдающимися достижениями он сделал себя настоящей частью наследия этой организации", - заявил Хилл

"Но в свете того, что произошло в этом году, мы приняли решение не включать Грина в этот список на данный конкретный момент времени этого процесса".

Напомним, что в ноябре Дрэймонд Грин был дисквалифицирован на пять игр за удушающий захват центрового Миннесоты Руди Гобера.

Затем в декабре он был дисквалифицирован на неопределенный срок после того, как нанес удар по лицу центрового Финикса Юсуфа Нуркича. Грин пропустил 12 игр, прежде чем его допустили к тренировкам с командой, а затем еще четыре, пока набирал форму.

Стоит отметить, что Дрэймонд Грин - двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США (2016, 2020).

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