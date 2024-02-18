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Баскетбол

Адебайо заменит Эмбиида в стартовом составе Востока на Матч всех звезд-2024

Стартовая пятерка восточного коллектива претерпела ожидаемых изменений.
Сегодня, 14:21
Бэм Адебайо / Getty Images
Бэм Адебайо / Getty Images

Джоэл Эмбиид был выбран болельщиками в качестве игрока стартовой пятерки команды Востока на Матч всех звезд 2024 года.

Однако из-за проблем с коленом ему пришлось лечь на операционный стол, из-за чего звезда Филадельфии пропустит предстоящую встречу.

Как сообщает ESPN, место Эмбиида в старте Востока займет центровой Майами Бэм Адебайо, который изначально попал в резервный состав команды.

Напомним, что помимо Эмбиида МВЗ-2024 пропустит еще и звезда Нью-Йорка Джулиус Рэндл. Их места в заявке на матч займут Скотти Барнс (Торонто) и Трэй Янг (Атланта).

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На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех конкурсов звездного уик-энда НБА 2024 года, который проходит в Индианаполисе.

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