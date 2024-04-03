НБА назвала имена претендентов на первую индивидуальную награду по итогам регулярки
НБА на своем официальном сайте обнародовала имена двенадцати претендентов на первую индивидуальную награду по итогам регулярного сезона-2023/24.
В число кандидатов на награду Лучшего одноклубника вошли по шести игроков с каждой конференции, за которых будут голосовать все остальные игроки лиги.
На награду Лучшего одноклубника претендуют:
- Харрисон Барнс (Сакраменто)
- Микал Бриджес (Бруклин)
- Джейлен Брансон (Нью-Йорк)
- Кентавиус Колдуэлл-Поуп (Денвер)
- Майк Конли (Миннесота)
- Маркелл Фульц (Орландо)
- Эл Хорфорд (Бостон)
- Ти Джей МакКоннелл (Индиана)
- Лэрри Нэнс-младший (Новый Орлеан)
- Жорж Ньянг (Кливленд)
- Дуайт Пауэлл (Даллас)
- Джейлен Уильямс (Оклахома)
The NBA today announced the finalists for the 2023-24 Twyman-Stokes Teammate of the Year Award.— NBA Communications (@NBAPR) April 2, 2024
The annual honor recognizes the player deemed the best teammate based on selfless play, on- and off-court leadership as a mentor and role model to other NBA players, and commitment… pic.twitter.com/F3tI1Xri5W
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Данная награда отмечает игрока, признанного лучшим напарником по команде, благодаря его самоотверженной игре, лидерству на площадке и вне ее в качестве ментора и примера для остальных игроков НБА, а также приверженности и преданности команде.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами и обзорами всех матчей прошедшего игрового дня НБА.
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