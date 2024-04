НБА назвала имена претендентов на первую индивидуальную награду по итогам регулярки

НБА на своем официальном сайте обнародовала имена двенадцати претендентов на первую индивидуальную награду по итогам регулярного сезона-2023/24.

В число кандидатов на награду Лучшего одноклубника вошли по шести игроков с каждой конференции, за которых будут голосовать все остальные игроки лиги.

На награду Лучшего одноклубника претендуют:

The NBA today announced the finalists for the 2023-24 Twyman-Stokes Teammate of the Year Award.



The annual honor recognizes the player deemed the best teammate based on selfless play, on- and off-court leadership as a mentor and role model to other NBA players, and commitment… pic.twitter.com/F3tI1Xri5W