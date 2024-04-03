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Баскетбол

НБА назвала имена претендентов на первую индивидуальную награду по итогам регулярки

Игроки лиги будут голосовать за того, кого они считают Лучшим одноклубником сезона.
Сегодня, 10:44
Майк Конли и Энтони Эдвардс / Getty Images
Майк Конли и Энтони Эдвардс / Getty Images

НБА на своем официальном сайте обнародовала имена двенадцати претендентов на первую индивидуальную награду по итогам регулярного сезона-2023/24.

В число кандидатов на награду Лучшего одноклубника вошли по шести игроков с каждой конференции, за которых будут голосовать все остальные игроки лиги.

На награду Лучшего одноклубника претендуют:

  • Харрисон Барнс (Сакраменто)
  • Микал Бриджес (Бруклин)
  • Джейлен Брансон (Нью-Йорк)
  • Кентавиус Колдуэлл-Поуп (Денвер)
  • Майк Конли (Миннесота)
  • Маркелл Фульц (Орландо)
  • Эл Хорфорд (Бостон)
  • Ти Джей МакКоннелл (Индиана)
  • Лэрри Нэнс-младший (Новый Орлеан)
  • Жорж Ньянг (Кливленд)
  • Дуайт Пауэлл (Даллас)
  • Джейлен Уильямс (Оклахома)

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Данная награда отмечает игрока, признанного лучшим напарником по команде, благодаря его самоотверженной игре, лидерству на площадке и вне ее в качестве ментора и примера для остальных игроков НБА, а также приверженности и преданности команде.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами и обзорами всех матчей прошедшего игрового дня НБА.

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