НБА назвала имена претендентов на первую индивидуальную награду по итогам регулярки

Игроки лиги будут голосовать за того, кого они считают Лучшим одноклубником сезона.

НБА на своем официальном сайте обнародовала имена двенадцати претендентов на первую индивидуальную награду по итогам регулярного сезона-2023/24.

В число кандидатов на награду Лучшего одноклубника вошли по шести игроков с каждой конференции, за которых будут голосовать все остальные игроки лиги.

На награду Лучшего одноклубника претендуют:

Харрисон Барнс (Сакраменто)

Микал Бриджес (Бруклин)

Джейлен Брансон (Нью-Йорк)

Кентавиус Колдуэлл-Поуп (Денвер)

Майк Конли (Миннесота)

Маркелл Фульц (Орландо)

Эл Хорфорд (Бостон)

Ти Джей МакКоннелл (Индиана)

Лэрри Нэнс-младший (Новый Орлеан)

Жорж Ньянг (Кливленд)

Дуайт Пауэлл (Даллас)

Джейлен Уильямс (Оклахома)

The NBA today announced the finalists for the 2023-24 Twyman-Stokes Teammate of the Year Award.



The annual honor recognizes the player deemed the best teammate based on selfless play, on- and off-court leadership as a mentor and role model to other NBA players, and commitment… pic.twitter.com/F3tI1Xri5W — NBA Communications (@NBAPR) April 2, 2024

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Данная награда отмечает игрока, признанного лучшим напарником по команде, благодаря его самоотверженной игре, лидерству на площадке и вне ее в качестве ментора и примера для остальных игроков НБА, а также приверженности и преданности команде.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами и обзорами всех матчей прошедшего игрового дня НБА.

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