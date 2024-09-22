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Выхрист победил, но не остановил боснийского соперника

Украинский супертяжеловес одолел оппонента единогласным решением судей.
Сегодня, 09:28
Виктор Выхрист / Getty Images
Виктор Выхрист / Getty Images

Украинский представитель супертяжелого веса Виктор Выхрист (13-1, 8 KO) одержал победу в бою против боснийца Мирко Тинтора (16-10-1, 9 КО).

Шестираундовый поединок состоялся в немецком Гамбурге.

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Выхрист выиграл, но не сумел уложить своего соперника. Оппоненты прошли всю дистанцию боя, по итогам которого победа досталась украинскому боксеру единогласным решением судей.

Украинец одержал вторую подряд после единственного поражения и 13-ю в целом победу на профиринге.

Напомним, что предыдущий бой Выхрист провел в феврале 2024 года, одолев техническим нокаутом аргентинца Маркоса Антонио Аумаду.

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