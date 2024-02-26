Выхрист в бою с тремя нокдаунами разобрался с аргентинцем, закрыв первое поражение в карьере

Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (12-1, 8 КО) одержал победу техническим нокаутом над аргентинцем Маркосом Антонио Аумаду (25-13, 20 КО).

Поединок прошел в рамках вечера бокса в Black Wolves Fight Club в немецком Висбадене.

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Украинский боксер успешно вернулся в ринг после дебютного поражения в карьере и остановил соперника в четвертой трехминутке десятираундового боя.

Выхрист дважды отправлял оппонента в нокдаун во второй трехминутке, но тот смог быстро восстановиться. В третьем раунде Аумаду попытался отыграться и навязать борьбу украинцу, но в следующем раунде снова оказался на настиле ринга и отказался продолжать бой.

Напомним, что в предыдущем бою Выхрист из-за травмы потерпел первое поражение на профиринге, уступив кубинцу Ленье Перо.

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