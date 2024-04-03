"Лучший защитник": тренер Сакраменто расхвалил Леня

Главный тренер Сакраменто Майк Браун похвалил Алексея Леня за игру против Клипперс (109:95).

"Черт возьми, этот Алекс Лень, как он сыграл сегодня. Три блокшота, он сыграл 12 минут, +18 за 12 минут против очень хорошей команды.

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Он влиял на игру на обоих концах площадки, просто играл так, как нужно. Он показал великолепный баскетбол за короткий промежуток времени.

Семь подборов, он сделал 7 подборов за эти 12 минут. Он был нашим лучшим защитным игроком. Фантастическая игра в его исполнении", - приводит слова тренера пресс-служба Сакраменто.

Украинский баскетболист набрал в матче 4 очка, 7 подборов, 1 передачу, 3 блок-шота, 1 перехват, а также 3 фола и 2 потери за 12 минут.

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