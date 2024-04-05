НБА: Сакраменто с Ленем уступил Нью-Йорку, Клипперс одолели Денвер

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на пятницу, 5 апреля, состоялись пять матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 4 апреля

Нью-Йорк – Сакраменто 120:109 (20:35, 32:25, 35:27, 33:22)

Нью-Йорк: Брансон (35 + 11 передач), Харт (31 + 9 подборов + 8 передач), Дивинченцо (21), Макбрайд (12), Хартенштайн (7 + 7 подборов + 9 передач) – старт; Богданович (12), Робинсон (2 + 7 подборов), Беркс (0), Джеффрис (0), Симс (0), Диаките (0), Ачиува (0), Милтон (0).

Сакраменто: Фокс (29 + 7 подборов + 7 передач), Мюррэй (18), Сабонис (17 + 11 подборов + 7 передач), Эллис (11), Барнс (0) – старт; Везенков (11), Митчелл (11), Лайлс (10), Лень (2), Макги (0), Эдвардс (0), Джонс (0), Дуарте (0).

Украинец Алексей Лень провел на площадке 11 минут, за которые набрал два очка, совершил один подбор и сделал две передачи.

Майами – Филадельфия 105:109 (29:39, 26:24, 33:24, 17:22)

Майами: Розир (22), Батлер (20), Адебайо (14 + 11 подборов), Йович (11), Д. Робинсон (2) – старт; Хайсмит (12 + 9 подборов), Лав (11 + 16 подборов), Калеб Мартин (7), Хакес (6).

Филадельфия: Макси (37 + 9 подборов + 11 передач), Эмбиид (29), Убре (18 + 8 подборов), Лаури (8), Батюм (0 + 7 передач) – старт; Пэйн (6), Рид (5), Мартин (4), Хилд (2).

Даллас – Атланта 109:95 (25:31, 40:26, 28:24, 16:14)

Даллас: Ирвинг (26), Дончич (25 + 12 подборов + 8 передач + 5 потерь), Вашингтон (19 + 8 подборов), Д. Джонс (14), Гэффорд (6) – старт; Хардуэй (8), Клебер (7), Харди (2), Пауэлл (2), Уильямс (0), Экзам (0), Проспер (0), Лоусон (0).

Атланта: Богданович (17 + 7 подборов), Мюррэй (16), Хантер (13), Джонсон (6 + 16 подборов), Капела (6 + 13 подборов + 5 потерь) – старт; Мэтьюз (14), Фернанду (10), Бафкин (9), Крейчи (4), Мэттьюз (0).

Хьюстон – Голден Стэйт 110:133 (24:33, 26:32, 33:34, 27:34)

Хьюстон: Смит (24), Грин (13 + 7 передач), Ванвлит (10 + 9 передач + 5 перехватов), Брукс (8), Томпсон (8) – старт; Уитмор (17), Грин (8), Лэндейл (8), А. Холидэй (6), Марьянович (4), Уильямс (4), Тэйт (0), Буллок (0).

Голден Стэйт: Томпсон (29), Карри (29 + 6 передач), Джексон-Дэвис (20), Уиггинс (10), Др. Грин (5 + 8 подборов) – старт; Киньонес (9), Муди (9), Пэйтон II (8), Пол (8), Подземски (4), Луни (2), Робинсон (0).

Клипперс – Денвер 102:100 (20:31, 33:18, 22:21, 27:30)

Клипперс: Джордж (28), Харден (20 + 8 передач), Зубац (14 + 15 подборов), Мэнн (6), Такер (0) – старт; Уэстбрук (12), Пауэлл (11), Коффи (9), Пламли (2).

Денвер: Йокич (36 + 17 подборов + 10 передач + 5 потерь), Гордон (18 + 7 передач), Колдуэлл-Поуп (16), Портер (14 + 9 подборов), Джексон (7) – старт; К. Браун (7 + 8 подборов), Уотсон (2), Джордан (0), Дж. Холидэй (0), Стротер (0).

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