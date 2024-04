Зайон не смог доиграть матч плей-ин против Лейкерс из-за травмы

Минувшей ночью в рамках матча плей-ин НБА Новый Орлеан проиграл Лейкерс со счетом 106:110.

Несмотря на поражение, лучшим игроком встречи стал форвард "пеликанов" Зайон Уильямсон, набравший линию из 40 очков, 11 подборов и 5 передач.

Однако последние три минуты поединка Пеликанс обходились без своего лидера. За 3:13 до конца матча 23-летний баскетболист покинул площадку из-за повреждения подколенного сухожилия левой ноги, сообщает The Athletic.

Zion Williamson slammed a towel in frustration and went back to the locker room with an apparent injury after scoring his 40th point on this play 👇 pic.twitter.com/iZqUlFxPF0