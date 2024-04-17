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Баскетбол

Зайон не смог доиграть матч плей-ин против Лейкерс из-за травмы

Серьезный удар по Новому Орлеану, которому еще играть против Сакраменто за место в плей-офф.
Сегодня, 16:23
Зайон Уильямсон / Getty Images
Зайон Уильямсон / Getty Images

Минувшей ночью в рамках матча плей-ин НБА Новый Орлеан проиграл Лейкерс со счетом 106:110.

Несмотря на поражение, лучшим игроком встречи стал форвард "пеликанов" Зайон Уильямсон, набравший линию из 40 очков, 11 подборов и 5 передач.

Однако последние три минуты поединка Пеликанс обходились без своего лидера. За 3:13 до конца матча 23-летний баскетболист покинул площадку из-за повреждения подколенного сухожилия левой ноги, сообщает The Athletic.

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После игры Уильямсон покинул арену без каких-либо видимых проблем с передвижением.

У Нового Орлеана остался еще один шанс на попадание в плей-офф. Для этого ему нужно обыграть Сакраменто, который во втором матче ночи одолел Голден Стэйт. Однако участие Зайона в этой игре остается под вопросом.

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Зайон не смог доиграть матч плей-ин против Лейкерс из-за травмы
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