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Футбол

Тренер ПСЖ забавно отреагировал на низкую посещаемость своей пресс-конференции

Луис Энрике сел среди журналистов и предложил начать пресс-конференцию с этого места.
Сегодня, 18:31

Главного тренера ПСЖ Луиса Энрике на последней пресс-конференции ждал сюрприз, на который он смешно отреагировал.

Зайдя в зал для проведения мероприятия, Энрике увидел, что его почти никто не ждет и сел на одно из мест, где обычно сидят журналисты.

«Что случилось? Магия закончилась? Давайте проведем пресс-конференцию здесь. Начнем», - сказал Луис.

После ему напомнили о присутствии телекамер, которые не смогут снимать его лицо с того месяца, а Энрике ответил, что телевизионщики и так всегда смотрят ему в лицо.

По окончанию своего шутливого диалога Луис все же сел на привычное для главных тренеров место и начал мероприятие.

Напомним, ранее сообщалось, что защитник ПСЖ заинтересовал клубы АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике

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