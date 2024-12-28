Тренер ПСЖ забавно отреагировал на низкую посещаемость своей пресс-конференции
Главного тренера ПСЖ Луиса Энрике на последней пресс-конференции ждал сюрприз, на который он смешно отреагировал.
Зайдя в зал для проведения мероприятия, Энрике увидел, что его почти никто не ждет и сел на одно из мест, где обычно сидят журналисты.
«Что случилось? Магия закончилась? Давайте проведем пресс-конференцию здесь. Начнем», - сказал Луис.
После ему напомнили о присутствии телекамер, которые не смогут снимать его лицо с того месяца, а Энрике ответил, что телевизионщики и так всегда смотрят ему в лицо.
По окончанию своего шутливого диалога Луис все же сел на привычное для главных тренеров место и начал мероприятие.
Напомним, ранее сообщалось, что защитник ПСЖ заинтересовал клубы АПЛ.
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