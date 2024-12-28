Kensizor сменил команду Коноплянки на B8
Украинский игрок в CS2 сменил команду.
Талантливый киберспортсмен Артем kensizor Капран с нового года будет выступать за команду B8.
Игрок выступал за команду футболиста Евгения Коноплянки kONO.ECF, но две организации договорились и объявили о переходе игрока в своих социальных сетях.
Читай также: ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: ropz занял 18-е место в рейтинге
Kensizor выступал за kONO с марта 2024 года и имел рейтинг 1.27, что делало его лучшим игроком команды.
Украинская организация B8 сейчас занимает 32 место в рейтинге Valve и получила приглашение на первый крупный турнир года Blast Bounty.
Текущий состав B8
- Андрей npl Кухарский
- Даниил headtr1ck Валитов
- Алексей alex666 Ярмощук
- Дмитрий esenthial Цвир
- Артем kensizor Капран
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!