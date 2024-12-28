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Kensizor сменил команду Коноплянки на B8

Украинский игрок в CS2 сменил команду.
Сегодня, 18:59
Артем
Артем "Kensizor" Капран / Instagram

Талантливый киберспортсмен Артем kensizor Капран с нового года будет выступать за команду B8.

Игрок выступал за команду футболиста Евгения Коноплянки kONO.ECF, но две организации договорились и объявили о переходе игрока в своих социальных сетях.

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Kensizor выступал за kONO с марта 2024 года и имел рейтинг 1.27, что делало его лучшим игроком команды.

Украинская организация B8 сейчас занимает 32 место в рейтинге Valve и получила приглашение на первый крупный турнир года Blast Bounty.

Текущий состав B8

  • Андрей npl Кухарский
  • Даниил headtr1ck Валитов
  • Алексей alex666 Ярмощук
  • Дмитрий esenthial Цвир
  • Артем kensizor Капран

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: CS2

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