В Лиге Чемпионов-2025/26 Украину будут представлять два клуба

В новом обновленном рейтинге европейских сборных Украина обошла Францию и заняла пятое место, что позволит увеличить количество наших клубов в Лиге Чемпионов.

По регламенту три лучшие страны в рейтинге делегируют двух представителей в ЛЧ. Сейчас нашу сборную опережает сборная страны-террориста, которая отстранена от всех соревнований, и сборные Португалии, Казахстана и Испании.

Также победитель нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов и еще один представитель его страны получат автоматически путевки на следующий сезон.

Сейчас в розыгрыше ЛЧ остались только команды из стран, которые нас опережают, то есть одна федерация получит двух представителей по квоте победителя. Таким образом Украина также гарантировала себе двух представителей в турнире.

Напомним, на ISPORT есть результаты всех матчей Экстра-Лиги.

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